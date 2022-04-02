Преподаватель Питтсбургского университета заявил, что санкции США уничтожают роль доллара

Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT сравнил дальнейшие перспективы доллара и рубля. Эксперт заявил, что в ближайшее время роль американской валюты будет снижаться.

«Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — сказал Ковалик.

Он также отметил, что в отличие от американского доллара, подкреплённого лишь статьёй американской Конституции о «полном доверии», рубль подкреплён золотом, что со временем усилит влияние российского денежного знака.

«Люди, конечно же, всё меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьёзные долги», — заключил Ковалик.