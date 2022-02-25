"Продукты будут покупать всегда". Чем грозят Алтаю санкции Запада и украинский конфликт

События на Украине и санкции Запада в отношении России изменят мировую экономику, серьёзно ударят по нашей стране и затронут каждого её жителя. При этом Алтайский край пострадает меньше других регионов, потому что спрос на продукцию сельского хозяйства будет всегда. Об этом amic.ru сообщил кандидат экономических наук Артём Поломошнов.

Как отразится на экономике России конфликт с Украиной

Поскольку Россия не смогла решить проблему импортозамещения, импортных товаров, санкции Запада могут оказать серьёзное влияние на экономику нашей страны. При этом рубль будет и дальше падать, а это скажется на уровне жизни россиян, считает эксперт.

“События на Украине отразятся на всей мировой экономике, а не только на российской. Рубль ослабевает на глазах и будет ещё сильнее ослабевать дальше. Очевидно, что в отношении России последуют жёсткие санкции со стороны Европы и США. Это приведёт к падению национальной валюты и отразится на уровне жизни россиян. Наша экономика завязана на импортных товарах, а импортозамещения в нашей стране так и не произошло. Вообще от санкций зависит работоспособность всей российской экономики с точки зрения её интегрированности в мировую. Если нас отключат от SWIFT (общество всемирных межбанковских каналов связи, — прим. ред.), а такую меру обсуждают на Западе, то мы на какое-то время будем парализованы в притоке валюты в Россию. Это ударит по нашему бюджету. Понятно, что у нас есть запас в Фонде национального благосостояния (ФНБ), но без его постоянной подпитки наша экономика будет трещать по швам”, — рассказал Артём Поломошнов.

Новости

Политика Путин заявил, что принял решение провести военную спецоперацию в Донбассе

При этом экономист уверен, что вводить жёсткий пакет санкций против России западным странам невыгодно. Это приведёт к ещё более резкому скачку цен на дорогие металлы и углеводороды, которыми Европу и США снабжает именно Россия. Поэтому, чтобы не обрушить свою экономику, санкции против России могут быть не масштабными, а точечными.

“Для властей США будет сложный выбор: с одной стороны, необходимо экономически воздействовать на нашу страну, а с другой — делать это аккуратно, чтобы не навредить своим же интересам. Энергетических ресурсов, которые нужны США и Европе, не хватит без притока их из России. А значит, санкции могут быть не такие жёсткие”, — отмечает экономист.

Что ждёт Алтайский край

Последствия для Алтайского края могут быть не такими серьёзными, из-за того что экономика региона заточена на сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. К тому же региону опять стоит готовиться к наплыву туристов из Центральной России. Впрочем, у этого фактора есть и отрицательные моменты, отмечает эксперт.

“Мне кажется, что для Алтайского края экономические последствия военной операции могут быть не такими ощутимыми, как для других регионов страны. Продукты будут покупать всегда. Также, вероятно, из-за закрытых границ и курса доллара многие жители России в этом году не поедут путешествовать за рубеж. Это может увеличить турпоток на Алтай, но одновременно спровоцирует рост цен на услуги. Также мы рискуем потерять иностранных туристов”, — рассказал Артём Поломошнов.

Новости

Общество Что происходит на Украине после нескольких часов с начала российской спецоперации

Что случилось?

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Донбасса, чтобы, по его словам, помочь жителям этого региона. Президент отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Он призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой. По словам Путина, все военнослужащие ВСУ, которые примут это решение, смогут спокойно вернуться к своим семьям.

На фоне решения Владимира Путина рубль резко упал: курс доллара подскочил до 85 рублей, а евро перевалил за 100 рублей. Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решение начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.