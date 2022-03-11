Санкционные «смотрители». Власти Алтая обсудили меры поддержки экономики края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 11 марта, провел заседание рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края в условиях западных санкций. В нем приняли участие члены правительства, представители АКЗС, а также руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Обсуждение длилось более двух часов. Рассказываем об основных итогах заседания рабочей группы.

Сельское хозяйство

Подготовка к посевной кампании 2022 года в Алтайском крае идёт в обычном режиме, и ситуация в экономике, связанная с последствиями санкций, никак не повлияет на планы аграриев. Как пояснил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин, ситуация на рынке из-за санкций всё равно оказывает серьёзное давление на сельское хозяйство края. Временно приостановлены все инвестиционные проекты из-за высокой ключевой ставки Банка РФ. Алтайские аграрии не рискуют брать кредиты под 20% годовых. При этом помощь оказывается на уровне правительства страны: в первом полугодии до сельхозтоваропроизводителей планируется довести около 1 миллиарда рублей прямой господдержки. Кроме того, аграрии получили возможность отсрочить платежи.

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Пищевая и перерабатывающая промышленность

Пока предприятия отрасли работают в штатном режиме. Однако угроза сокращения объемов производства существует. Причем, серьезная. Все это может привести к еще большему удорожанию продуктов питания в Алтайском крае уже в ближайшее время.

«Ситуация на фоне санкций не лучшим образом сказывается на пищевой и перерабатывающей промышленности. Мы организовали мониторинг предприятий в ежедневном режиме. Проблема функционирования предприятий края ничем не отличается в целом от всей страны. Мы зависим от западных комплектующих и сырья. Из-за запрета валютных операций мы даже не можем купить сырьё, которое находится внутри России. Кроме того, практически вся упаковка — импортная. Она уже подорожала с начала марта на 30%», — пояснил глава Алтайпищепрома Александр Большаков.

По его словам, многие инвестиционные проекты в сфере пищевой промышленности могут быть заморожены. Иностранные производители оборудования отказываются продавать товары из-за санкций и высокого курса доллара. Также высокие ставки по кредитам могут повлечь удорожание продуктов, что может привести к снижению спроса среди населения. Прежде всего, это коснётся продуктов с высокой ценовой стоимостью: сыров, мяса, сливочного масла.

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Промышленность

Промышленные предприятия в нескольких отраслях Алтайского края столкнулись с проблемами дефицита оборотных средств и приостановки поставок в условиях антироссийских санкций. Запасов импортного сырья хватит на срок от трех недель до двух месяцев. Как пояснил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, все это может привести к сокращениям. В отрасли на сегодняшний день трудится около 74 тысяч человек.

Сейчас все заводы не могут получить новые сырье и комплектующие для иностранного оборудования. Прежде всего, из-за нестабильного курса доллара, а также запрета любых операций с западными компаниями. Все это оказывает огромное влияние на производство. При этом запасов сырья у предприятий региона есть на три-четыре недели. А что делать дальше — пока неизвестно.

«Наши основные отрасли — машиностроение, химия и металлообработка, формирующие более 70% обрабатывающих отраслей промышленности. Все они зависимы от зарубежных комплектующих и сырья. Зарубежные компании приостановили договора о поставках по причинам того, что не понимают цены и логистики. Даже отказываются от предоплаты. Картину начнем видеть через три недели, когда запасы начнут заканчиваться, и если к этому времени послаблений с контрагентами и поставщиками не будет, то ситуация будет усугубляться — будет риск снижения производства вплоть до остановок, не минуем высвобождение численности персонала», — сказал Вячеслав Химочка.

Помимо санкций, серьезное давление на отрасль оказывает ситуация в банковском секторе. Процентная ставка Банка РФ выросла до 20%. Заводам не выгодно брать кредиты, которые они потом не смогут погасить. На фоне санкций предприятия уже столкнулись с дефицитом оборотных средств.

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Дороги и транспорт

Ситуация более менее стабильная, сообщил министр транспорта края Антон Воронов. В этом году на строительство и ремонт дорог из различных источников бюджета будет выделено около 19 миллиардов рублей. Все эти деньги будут освоены. Дорожная отрасль региона никак не зависит от импортной продукции, поэтому никаких перебоев с поставками не произойдет. Более того, цена битум снижается, что на руку дорожникам. Однако существуют риски для авиаперевозок. В случае возникновения проблем, на уровне правительства края будет оказана помощь АО «Авиапредприятию «Алтай».

Строительство и ЖКХ

Цены на строительные материалы выросли практически на 60%. Строительный комплекс Алтайского края пока не остановил работу, однако продажи жилья в ближайшее время могут просесть. Об этом сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. Сейчас по отрасли «бьют» две проблемы: рост цен на строительные материалы и удорожание кредитов. Однако ситуация не безнадёжна и выходы есть.

В Алтайском крае сейчас 49 строительных организаций возводят многоквартирные дома. По словам Ивана Гилева, работы не остановлены, а зависимость отрасли от импортных комплектующих и материалов невысокая. Главная проблема, которая сейчас тревожит строителей, — рост стоимости материалов.

Кроме того, у застройщиков нет оборотных средств. Строительные компании Алтайского края, которые возводят жильё, уже заявили: если в стране не будут приняты меры поддержки компаний, то они отложат возведение новых проектов. Девелоперы отмечают, что сейчас из-за проектного финансирования почти все организации пользуются кредитными средствами для возведения домов. Рост ставки Центробанка до 20% привёл к тому, что проценты по займам стали около 30%. Это запредельная цифра, отмечают строители.

Алтайские девелоперы уже подготовили свои варианты поддержки и направили предложения в правительство края и страны.

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Как будут предприятиям помогать власти?

Министр финансов Данил Ситников рассказал о мерах поддержки, предусмотренных федеральным законодательством и их применении в Алтайском крае. Основная задача, по его словам, — сохранить стабильность и предсказуемость финансовой системы края, в том числе органов местного самоуправления.

«Хотел бы подчеркнуть, что в данных условиях нашими приоритетами остаются заработная плата работников бюджетной сферы, социальные выплаты и обеспечение текущих обязательств. Финансовая система края способна обеспечить все эти и другие текущие задачи, а также мы будем оперативно реагировать на возникающие вопросы», — заявил Ситников.

По словам министра, правительство края будет менять приоритет по расходам. Например, дополнительно закупят лекарства для жителей региона.

Сейчас Минэкономразвития региона совместно с органами исполнительной власти подготовило план мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края. В частности, будут сохранены действующие низкие процентные ставки по займам Фонда развития Алтайского края, Алтайского фонда финансирования предпринимательства. Малый и средний бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации планируют освободить от уплаты арендных платежей за государственное имущество. Предприятиям, выпускающим товары, в том числе социально значимые продовольственные товары первой необходимости, помогут в получении мер господдержки. Будет усилена работа по трудоустройству граждан, обратившихся в органы и службы занятости.

Организациям АПК, в том числе малому и среднему предпринимательству, край будет помогать в привлечении кредитных ресурсов и займов на льготных условиях. Организациям региона предоставят субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

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Подводя итоги заседания, губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что разрабатываемый комплекс мер федерального уровня должен серьезно помочь экономике преодолеть последствия западных санкций.