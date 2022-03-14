Сделай это, сделай то. Алтайские заводы завалены заказами на импортозамещение

Машиностроительные заводы Алтайского края ежедневно получают массу заказов на изготовление аналогов импортного оборудования и запчастей, ввозить которые в Россию перестали из-за санкций. Об этом заявил гендиректор компании «Зиас Машинери» Константин Денисенко. По его словам, региональные компании и рады бы наладить выпуск новой продукции, но пока не могут: для этого необходимо закупить оборудование и потратить месяцы на освоение новых технологий.

Разорванные связи

Санкции против России из-за военной спецоперации на Украине привели к тому, что налаженные цепочки поставок разорвались. Многие европейские и американские компании отказались продавать РФ оборудование и запчасти для разных сфер — от бытовых до авиакосмических.

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Российские компании, зависимые от комплектующих, приступили к поискам новых партнёров, а также стали обращаться к местным машиностроительным заводам. Они просят предприятия наладить изготовление новых комплектующих. Но это не так-то просто, отметил Константин Денисенко на круглом столе в ИД «Алтапресс», посвящённом развитию малого и среднего бизнеса в условиях санкций.

«Чтобы возобновить цепочки поставок запчастей, кому-то, например, мне, необходимо не просто изготовить [запчасти], а закупить технологию и освоить её. При сложных запчастях, например, автомобилей, освоение идёт до двух-трёх месяцев, чтобы только начать выпускать», — объяснил он.

«Сейчас попрёт»

За прошедшую неделю в компанию «Зиас Машинери» ежедневно поступало три-четыре заявки на изготовление новых комплектующих: от автозапчастей до музыкальных инструментов. Но в компании нет оборудования, позволяющего выпускать эту продукцию. Проблема, говорит Денисенко, и в объёмах. Европейские заводы-изготовители выпускают миллионы штук товара, от алтайского завода просят в тысячи раз меньше. А это нецелесообразно.

«Раньше импортёры товара покупали 50 тысяч штук у того, кто делал миллионы. Но 50 тысяч — это настолько малая цифра, это нерентабельно. Где я возьму станок? В результате мы все будем выкручиваться на оборудовании, которое есть. Вроде мы завод, и наше время пришло. Многие говорят: „Сейчас у вас попрёт“. А на чём попрёт? У нас есть оборудование, а достаточно ли для того, что мы сейчас делаем?» — отметил предприниматель.

Впрочем, он отмечает, что компания рассматривает выпуск новой продукции. Но только в том случае, если это технически возможно и рентабельно.

«Там, где удастся вклиниться, выступить в качестве поставщика, наладить цепочки, мы будем делать», — сказал бизнесмен.

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Также предприятие рассчитывает на государственную помощь в виде субсидированных кредитов. Это поможет закупать новое оборудование.

«С кредитами под 25-30% невозможно выжить и удержать то, что есть, не говоря уже о развитии и освоении новых технологий. Главная помощь, которую я вижу, — в субсидировании кредитов», — резюмировал Денисенко.

Справка

Основным видом деятельности ООО «Зиас Машинери» является производство изделий из металла. Предприятие специализируется на обработке металла методом холодной штамповки, прокатке листовой стали, обработке на станках с числовым программным управлением, а также занимается изготовлением нестандартного оборудования.