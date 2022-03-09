СМИ: Coca-Cola не будет останавливать производство на территории России

Компания Coca-Cola, которая объявила о приостановке деятельности в России, не будет останавливать производство. Об этом сообщает Baza.

По информации источников, недавно руководство российского офиса компании провело встречу с американским офисом. В ходе этой встречи стало известно, что Coca-Cola остановит инвестиции в новые проекты и маркетинг. При этом производство напитков на территории России продолжится.

«Основная задача заключается в том, чтобы сосредоточиться на поддержке стабильной работы компании», — пояснил представитель Coca-Cola.

Все деньги, которые были выделены на инвестиции и рекламу, направят на поддержание жизнедеятельности предприятий.

Также сообщается, что представители компании нацелены на сохранение рабочих мест.