Техника компании Apple подорожала в России до 142%

Техника американской компании Apple на территории России подорожала до 142%. Об этом сообщили аналитики портала Price.ru, который специализируется на сравнении цен.

«Популярные модели ноутбуков Apple в российских онлайн-магазинах за три недели подорожали на 46-142%, цена на самые продаваемые iPhone поднялась на 24-34%, на планшеты — на 13-34%», — приводит результаты исследования РИА Новости.

Ранее сообщалось, что серьёзное увеличение стоимости грозит бытовой химии от ряда европейских производителей. В частности о повышении цен объявили представители таких популярных брендов, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и ряда других.