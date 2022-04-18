Тысячи российских вагонов застряли в ЕС из-за санкций

Тысячи российских вагонов застряли на территории Евросоюза из-за санкций Запада, сообщает «Ъ».

Только в Литве задержаны около тысячи вагонов, следовавших в Калининград. Ещё около 30 цистерн с нефтяными грузами, следовавших в тот же город, остановились в Финляндии.

В связи с этим Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) попросил правительство РФ найти способы снизить риски при перевозках через «недружественные» страны.

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Ранее в ОПЕК предупредили Европу о невозможности заменить российскую нефть в случае запрета на её поставки. Генсек организации Мохаммед Баркиндо отметил, что из-за наложенных на Москву санкций мировой рынок может потерять около семи миллионов баррелей нефти в сутки, однако компенсировать такие потери будет невозможно.