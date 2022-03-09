В правительстве одобрили проект по национализации ушедших из РФ компаний
Представители ЕР считают, что эта мера позволит исключить возможность банкротства и сохранить рабочие места
Правительственная комиссия одобрила проект по национализации имущества компаний, которые уходят из России. Об этом сообщает ТАСС.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок», — рассказали в пресс-службе «Единой России», депутаты которой считают, что эта мера позволит избежать банкротства и сохранить рабочие места.
Собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников. Если этого не произойдёт, то будет назначена временная администрация, а новые акции выставят на торги.