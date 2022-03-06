Visa и MasterCard перестанут обслуживать карты, выпущенные в России

Компании Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России, пишет РИА Новости. Как сообщили в ЦБ, выпущенные российскими банками карты продолжат работать до истечения срока их действия, однако операции и покупки в иностранных интернет-магазинах станут недоступны.

Так, в Visa сообщили, что все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации.

В Mastecard также сообщили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard. Кроме того, карты Mastercard, выпущенные за пределами России, не будут работать на российской территории.

В ЦБ объяснили, что средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы карт смогут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.