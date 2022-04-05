Вопреки прогнозам. Почему металл на Алтае внезапно подешевел и что будет с ценами дальше

Стоимость металла в России в марте впервые за многие месяцы пошла вниз: об этом говорят как данные официальной статистики, так и наблюдения алтайских строителей. Правда, по словам экспертов, пока подешевели лишь некоторые позиции металлопроката, в основном — самые неходовые, спрос на которые минимальный. Однако саму тенденцию к снижению цен эксперты уже называют маленькой победой. Что будет дальше с металлом и как он способен изменить рынок строительных материалов, разбирался amic.ru.

«Дошли «окрики»

В конце марта 2022 года строительные компании Алтайского края обратили внимание, что цены на металлопродукцию неожиданно снизились. Например, поставщики арматуры продавали её дешевле 100 тыс. рублей за тонну. Такое, по словам экспертов, произошло впервые за долгое время.

«Цена на металл „приспустилась“: видимо, дошли „окрики“ до монополистов. Определённое снижение есть. Несколько дней назад разговаривал с покупателями [металла], и они говорят, что стоимость уже меньше 100 тыс. рублей за тонну. Хотя, конечно, уровень в 70 тыс. рублей ещё не достигнут», — отмечает исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

В целом с начала марта 2022 года цены на продукцию из металла в России снизились почти на 10%. Об этом 31 марта заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Произошло это едва ли не впервые с начала пандемии, с весны 2020 года. В правительстве считают, что металл подешевел из-за предпринятых властями страны мер.

Новости

Экономика Новый удар. Какие стройматериалы резко подорожают в Алтайском крае и к чему это приведёт

Так, в середине марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов потребовал от металлургов и посредников снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другую металлопродукцию. Те посредники, которые откажутся, могут уйти с рынка, предупредил он.

«Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евтухов.

Выборочное снижение

Однако алтайские эксперты считают: заслуга правительства в вопросе снижения цен преувеличена. По мнению главного инженера компании «Селф» Александра Жокина, из-за санкций, «сломанной» логистики, роста цен и ключевой ставки Центробанка на рынке произошла некоторая пауза. Именно она стала причиной удешевления металла.

«Я думаю, снижение связано лишь с паникой, непониманием, что будет, как будут вестись расчёты. Была определённая пауза, которая повлияла на поставки на внутреннем рынке. Либо это (снижение цен, — прим. ред.) было сделано просто для галочки. Если посмотреть цены на бензин на Севере, где цена снизилась до 37 рублей за литр (стоимость АИ-92 достигла 36,45 рубля за литр, — прим. ред.), вот это я понимаю снижение, вот это показатель», — говорит эксперт.

Особенность ситуации с дешевеющим металлом в том, что пока цены идут вниз лишь на некоторые позиции. По словам Александра Жокина, арматурная сталь периодического профиля подешевела на 2-3 тыс. рублей за тонну, сортовой металл и профильная труба «опустились» примерно на 3 тыс. рублей за тонну, а вот прокатный металл, листовой металл и оцинковка практически не подешевели.

«В частном порядке нам удавалось доводить переговоры по изменению стоимости и снижению цены на арматурную сталь на 5 тыс. рублей за тонну. Было 82 тыс., становилось 75-76 тыс. Поэтому говорить о том, что всё резко пошло вниз, нельзя. Всё делается очень хитро, в первую очередь стоимость опускается на неходовые металлы: арматуру больших диаметров, неходовые большие уголки. Всё, что ходовое, дешевеет очень неохотно, а в некоторых случаях вообще не опускается», — отмечает Жокин.

Чего ждать?

Если металлопрокат (пусть даже и не все виды) будет дешеветь и дальше, то в ближайшее время стоимость изделий и строительных материалов, где применяется металл, снизится. Возможно, предполагают эксперты, что примеру металлургических комбинатов последуют производители и других стройтоваров и также начнут снижать стоимость продукции.

«Мы можем предположить, что всё, что делается из металла, должно подешеветь. Но каким образом взаимосвязаны арматура и цемент и почему они должны тянуть друг друга? Думаю, это нелогично. Предпосылок к удорожанию цемента нет, а он уже подорожал и к маю ожидается ещё рост. Но, думаю, сейчас производители чуть-чуть задумаются», — предполагает Александр Жокин.

Некую стабилизацию цен и рынка в целом ожидают и в Союзе строителей. По мнению Вячеслава Ширшова, дорогие строительные материалы просто перестанут покупать. В этом случае производители, поставщики и перекупы будут вынуждены снизить стоимость.

«Сейчас мы находимся на пике бума и ажиотажа. Возможно, что-то стабилизируется, встанет на свои места. Потому что по тем ценам, которые рынок „выкинул“, люди не готовы покупать, у них нет столько денег. Поэтому все ожидают какого-то небольшого отката», — резюмирует Вячеслав Ширшов.

Прогноз

По данным ассоциации «Русская сталь», объединяющей крупнейших производителей металлургической продукции в России, в 2022 году произойдёт падение спроса на сталь на 30%. Случится это из-за приостановки производств автомобильной промышленности (восемь из 14 российских автозаводов приостановили свою деятельность), а также из-за санкций западных стран, которые отказались закупать российский металл. Из-за этого цены на металл в России в ближайшие месяцы если и не продолжат снижаться, то точно не будут расти.