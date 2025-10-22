Минимальное дневное пособие по болезни будет рассчитываться исходя из числа календарных дней в месяце

22 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Врач отдает справку / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 2026 года россиян ждет увеличение минимального размера пособий по временной нетрудоспособности. Это произойдет вслед за ростом МРОТ, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru.

По предварительным расчетам, минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля. Минимальное дневное пособие по болезни будет рассчитываться исходя из числа календарных дней в месяце. Так, в месяцах с 30 днями – апреле, июне, сентябре и ноябре – оно составит 903,10 рубля против 748 рублей в 2025 году. В феврале с 28 днями сумма достигнет 967,61 рубля (в 2025-м – 801,43 рубля). В месяцах с 31 днем – январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре – размер дневного пособия составит 873,97 рубля против 723,87 в текущем году.

Балынин уточнил, что минимальный среднедневной заработок будет рассчитываться как отношение произведения 24 и МРОТ к 730. При МРОТ 27 093 рубля он составит 890,73 рубля против 737,75 рубля в 2025 году. В случае полного покрытия утраченного заработка при стаже восемь лет и более именно эта сумма станет минимальным размером дневного пособия.

Экономист напомнил, что с 2026 года самозанятые граждане также смогут получать оплачиваемые больничные. Однако для этого им придется ежемесячно уплачивать страховые взносы – от 1344 рублей. Размер взноса составит 3,84% от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Эта инициатива реализуется по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и станет частью новой системы социального страхования для самозанятых.