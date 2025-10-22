С 2026 года самозанятых планируют включить в систему социального страхования

22 октября 2025, 15:00, ИА Амител

Мужчина в больнице / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Самозанятые россияне смогут получать оплачиваемый больничный, но для этого им придется ежемесячно платить страховые взносы – от 1344 рублей. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии для "Газеты.ru".

С 2026 года самозанятых планируют включить в систему социального страхования. Поправки в законодательство готовит правительство по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам Балынина, самозанятые смогут выбрать страховую сумму – 35 тыс. или 50 тыс. рублей, которая будет выплачиваться в случае болезни или травмы. Размер страхового взноса составит 3,84% от этой суммы. Таким образом, ежемесячный платеж составит:

1344 рубля – при страховой сумме 35 тыс. рублей;

1920 рублей – при страховой сумме 50 тыс. рублей.

Для тех, кто платит взносы дольше 18 месяцев и не получал пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрена скидка 10%. В этом случае ежемесячный платеж снизится до 1210 или 1728 рублей. Если период превысит 24 месяца, скидка увеличится до 30%, и платить нужно будет 941 или 1344 рубля соответственно.

Размер выплат также будет зависеть от страхового стажа:

при стаже восемь лет и более – 100% страховой суммы (35 тыс. или 50 тыс. рублей);

от пяти до восьми лет – 80% (28 тыс. или 40 тыс. рублей);

менее 5 лет – 60% (21 тыс. или 30 тыс. рублей).

Если страховые взносы уплачивались от 6 до 12 месяцев, выплаты составят 70% от страховой суммы, также с поправкой на стаж – от 14,7 до 35 тысяч рублей.

Балынин подчеркнул, что новая система позволит самозанятым защитить себя в случае болезни и создать "социальную подушку" без обязательного оформления статуса индивидуального предпринимателя.

Ранее депутаты Государственной Думы выступили с инициативой сделать статус самозанятого постоянным в российском законодательстве, а не отменять его после завершения экспериментального периода в 2028 году.