Самозанятым россиянам рассказали, сколько они должны будут платить за больничный
С 2026 года самозанятых планируют включить в систему социального страхования
22 октября 2025, 15:00, ИА Амител
Самозанятые россияне смогут получать оплачиваемый больничный, но для этого им придется ежемесячно платить страховые взносы – от 1344 рублей. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии для "Газеты.ru".
С 2026 года самозанятых планируют включить в систему социального страхования. Поправки в законодательство готовит правительство по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.
По словам Балынина, самозанятые смогут выбрать страховую сумму – 35 тыс. или 50 тыс. рублей, которая будет выплачиваться в случае болезни или травмы. Размер страхового взноса составит 3,84% от этой суммы. Таким образом, ежемесячный платеж составит:
1344 рубля – при страховой сумме 35 тыс. рублей;
1920 рублей – при страховой сумме 50 тыс. рублей.
Для тех, кто платит взносы дольше 18 месяцев и не получал пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрена скидка 10%. В этом случае ежемесячный платеж снизится до 1210 или 1728 рублей. Если период превысит 24 месяца, скидка увеличится до 30%, и платить нужно будет 941 или 1344 рубля соответственно.
Размер выплат также будет зависеть от страхового стажа:
при стаже восемь лет и более – 100% страховой суммы (35 тыс. или 50 тыс. рублей);
от пяти до восьми лет – 80% (28 тыс. или 40 тыс. рублей);
менее 5 лет – 60% (21 тыс. или 30 тыс. рублей).
Если страховые взносы уплачивались от 6 до 12 месяцев, выплаты составят 70% от страховой суммы, также с поправкой на стаж – от 14,7 до 35 тысяч рублей.
Балынин подчеркнул, что новая система позволит самозанятым защитить себя в случае болезни и создать "социальную подушку" без обязательного оформления статуса индивидуального предпринимателя.
Ранее депутаты Государственной Думы выступили с инициативой сделать статус самозанятого постоянным в российском законодательстве, а не отменять его после завершения экспериментального периода в 2028 году.
15:09:59 22-10-2025
По словам Балынина, самозанятые смогут выбрать страховую сумму – 35 тыс. или 50 тыс. рублей, которая будет выплачиваться в случае болезни или травмы.//// При каждом случае или за весь год разово, хотя на больничном человек будет 3 раза за год?
16:13:55 22-10-2025
Гость (15:09:59 22-10-2025) По словам Балынина, самозанятые смогут выбрать страховую сум... Хороший вопрос
17:09:18 22-10-2025
Гость (15:09:59 22-10-2025) По словам Балынина, самозанятые смогут выбрать страховую сум... можешь трижды застраховаться на 50 000 р. да хоть ежемесячно, 12 раз в год, страховаться по новой.
15:25:01 22-10-2025
Россияне должны!
17:09:53 22-10-2025
За что платим не понятно, за иллюзию медицины.
20:31:23 22-10-2025
Сколько платить - налоговая не даст забыть. Расскажите, лучше, на что претендовать можно? Про ИП тоже интересно. За всё время только прививку от короны вкололи бесплатно.
23:03:28 22-10-2025
а в больнице как будет бабка без медобразования в регистратуре бог и царь - так и будет
И пофиг что 35 тысяч ежемесячно в ОМС отчисляешь, хошь к терапевту - в 7-30 в очередь , если повезло талончик урвать - ан хрен, будешь унижен все равно на приеме(че пришел, здоровый лось)т или на повторный не попадешь - та же бабка с ухмылкой "талоны кончились милок, меньше спать надо было "
тако же.