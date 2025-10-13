Правительство представило механизм выплаты больничных самозанятым

Пилотный проект предусматривает два варианта страховых выплат на выбор: 35 или 50 тысяч рублей при наступлении страхового случая

13 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Самозанятые россияне получат право на оплачиваемые больничные листы в рамках нового эксперимента. С начала следующего года они смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде России, ежемесячно уплачивая взносы, сообщает transsibinfo.

Пилотный проект предусматривает два варианта страховых выплат на выбор: 35 или 50 тысяч рублей при наступлении страхового случая. Для получения права на пособие необходимо будет уплачивать взносы в течение шести месяцев без перерывов. Размер выплаты составит от 15 до 35 тысяч рублей за полный месяц нетрудоспособности.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в России насчитывается около 14 миллионов самозанятых граждан, которые были лишены права на оплачиваемый больничный. При этом почти 560 тысяч самозанятых уже формируют свою будущую пенсию через добровольные взносы.

Для участия в эксперименте необходимо будет подать заявление в территориальный орган Социального фонда.