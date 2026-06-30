Ключевая ставка остается на повышенном уровне, из-за чего стоимость заемных средств остается высокой, а реальная переплата по кредитам — существенной

30 июня 2026, 17:23, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Банк России снизил ключевую ставку, но банки пока не спешат уменьшать проценты по кредитам. Агентство "Прайм" обратилось к Юрию Окишеву, генеральному директору компании Auditorium CG, чтобы узнать, стоит ли брать кредит сейчас или лучше подождать.

По данным на текущий момент, средние ставки по потребительским кредитам составляют 33,24% годовых, а ставка по ипотеке варьируется от 16 до 22%. Эксперты прогнозируют, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 11–12%, что, в свою очередь, приведет к снижению ставок по кредитам. Уже к зиме ставки по ипотеке могут стать менее 15%.

«Прогнозы Центрального банка могут быть неточными, однако снижение процентных ставок по кредитам неизбежно. В условиях текущего тренда на снижение важно тщательно подходить к заключению кредитных договоров», — подчеркнул Окишев.

На данный момент инфляция составила 5,6% к середине июня, что замедляет процесс снижения процентных ставок. С 1 июля вступят в силу новые нормативные требования Центрального банка, которые ограничат выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, добавил он.

«Если есть возможность, лучше отложить взятие кредита на несколько месяцев, чтобы дождаться более выгодных условий. Те, кто уже взял кредиты на менее выгодных условиях, могут рассмотреть возможность их рефинансирования, если разница в процентных ставках составляет 2% и более», — заключил эксперт.

Ранее архитектор финансовых решений объяснила, когда кредит выгоден, а когда — нет. Алия Шамилова считает, что ипотека остается самым рациональным долгосрочным инструментом, а потребительские и автокредиты сейчас менее выгодны.