Архитектор финансовых решений объяснила, когда кредит выгоден, а когда — нет

Алия Шамилова считает, что ипотека остается самым рациональным долгосрочным инструментом, а потребительские и автокредиты сейчас менее выгодны

16 мая 2026, 10:32, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Архитектор финансовых решений Алия Шамилова в беседе с "Газетой.ру" рассказала, как правильно оценивать кредитные предложения. По ее словам, перед оформлением кредита важно учесть три момента: цели, сроки и реальную оценку своих доходов на весь период займа.

«Выгодным кредитным предложением сегодня я вижу только ипотеку. Ключевая ставка ЦБ — 15%, она снизилась с пиковых значений с начала прошлого года на 28,6%. Рубль сейчас крепкий и создает хорошее окно возможностей фиксировать условия для долгосрочных покупок», — пояснила эксперт.

Почему ипотека выгодна

Ставки по ипотеке варьируются от 2–6% по льготным программам до 18–23% по стандартным. Реальная ставка (номинальная за вычетом инфляции) составляет примерно 14–15% без учета льготных программ. На первый взгляд дорого, но долг обесценивается быстрее, чем кажется.

«Пример: заемщик оформил ипотеку три года назад — 5 миллионов на 30 лет под 15%. Ежемесячный платеж — 63 тысячи. Сегодня он платит столько же, но его зарплата за три года выросла на треть, а стоимость квартиры взлетела на 25–35% вместе с рынком недвижимости», — привела пример Шамилова.

При разумном подходе кредит можно рефинансировать ежегодно, когда ставки пойдут вниз. С чистой кредитной историей банки одобряют рефинансирование легко: решение за минуты, полный цикл — за две-четыре недели, и ставка уже не 15, а 10%.

«Именно поэтому ипотека остается самым рациональным долгосрочным инструментом. Жилье растет в цене быстрее инфляции, а длинный срок (20–30 лет) усиливает эффект обесценивания долга», — заявила специалист.

Потребительские и автокредиты — другая история

С потребительскими и автокредитами ситуация иная. Короткий срок и отсутствие растущего в цене актива делают их менее выгодными. Оформляя кредит на бытовую технику или новое авто, через пару лет заемщик получает актив по сниженной цене и переплату по процентам.

«Ключевой вопрос — ваши доходы. Если они растут хотя бы на уровне рынка, долгосрочная ипотека превращается из бремени в стратегический инструмент. Инфляция, рост зарплат, цены на недвижимость и ослабление рубля совместно снижают реальную стоимость долга», — резюмировала Шамилова.

В 2026 году разумно не отказываться от кредита, а грамотно им управлять: фиксировать ставку сейчас и сохранять возможность рефинансирования. Реальная цена долга сегодня заметно ниже, чем показывает банковский калькулятор, заключила эксперт.