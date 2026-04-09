НОВОСТИОбщество

Многодетным семьям хотят выдавать кредит на медицину под 3% годовых

Воспользоваться им можно будет в течение семи лет

09 апреля 2026, 09:47, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил с инициативой ввести для многодетных семей специальный льготный медицинский кредит. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его замыслу, кредит должен выдаваться на десять лет под 3% годовых с общим лимитом 3 миллиона рублей. Воспользоваться средствами семья сможет в течение семи лет, тратить их разрешат на медицинские услуги для любого из членов семьи.

Гриб отметил, что такая мера станет серьезной поддержкой для многодетных родителей, ведь расходы на лечение и диагностику составляют заметную часть семейного бюджета.

При этом у семьи появляется возможность обращаться в выбранное медучреждение — а в критических ситуациях это может быть особенно важно.

инициативы кредит

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

09:54:06 09-04-2026

Гриб отметил, что такая мера станет серьезной поддержкой для многодетных родителей, ведь расходы на лечение и диагностику составляют заметную часть семейного бюджета./////////
то есть на бесплатную медицину можно не надеяться

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:00:06 09-04-2026

а вот и бесплатную медицину в кредит подвезли. мы ждали.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:41 09-04-2026

Ребенку нужно делать КТ поджелудочной, сразу сказал хирург лучше сделайте платно а то талон будет через полгода. Отличная бесплатная медицина.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:38 09-04-2026

Гость (10:12:41 09-04-2026) Ребенку нужно делать КТ поджелудочной, сразу сказал хирург л... Фокус весь в том, что со скоростью нашей бесплатной медицины можно уехать с 1й стадии рака на 4ю, пока до лечения доберешься, а потом и в крематорий.... Были ситуации такие знаем.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:28 09-04-2026

Это прорыв!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

12:24:22 09-04-2026

Общественный договор нарушен - мы из налогов заплатим.

Не жди-те налогов, идите все лесом,
Не будет налички юаней привезем или ещё что придумаем.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:38 09-04-2026

Изделие №2 лучше выдавайте!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров