Многодетным семьям хотят выдавать кредит на медицину под 3% годовых
Воспользоваться им можно будет в течение семи лет
09 апреля 2026, 09:47, ИА Амител
Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил с инициативой ввести для многодетных семей специальный льготный медицинский кредит. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По его замыслу, кредит должен выдаваться на десять лет под 3% годовых с общим лимитом 3 миллиона рублей. Воспользоваться средствами семья сможет в течение семи лет, тратить их разрешат на медицинские услуги для любого из членов семьи.
Гриб отметил, что такая мера станет серьезной поддержкой для многодетных родителей, ведь расходы на лечение и диагностику составляют заметную часть семейного бюджета.
При этом у семьи появляется возможность обращаться в выбранное медучреждение — а в критических ситуациях это может быть особенно важно.
09:54:06 09-04-2026
то есть на бесплатную медицину можно не надеяться
10:00:06 09-04-2026
а вот и бесплатную медицину в кредит подвезли. мы ждали.
10:12:41 09-04-2026
Ребенку нужно делать КТ поджелудочной, сразу сказал хирург лучше сделайте платно а то талон будет через полгода. Отличная бесплатная медицина.
12:33:38 09-04-2026
Гость (10:12:41 09-04-2026) Ребенку нужно делать КТ поджелудочной, сразу сказал хирург л... Фокус весь в том, что со скоростью нашей бесплатной медицины можно уехать с 1й стадии рака на 4ю, пока до лечения доберешься, а потом и в крематорий.... Были ситуации такие знаем.
11:54:28 09-04-2026
Это прорыв!!!
12:24:22 09-04-2026
Общественный договор нарушен - мы из налогов заплатим.
Не жди-те налогов, идите все лесом,
Не будет налички юаней привезем или ещё что придумаем.
15:59:38 09-04-2026
