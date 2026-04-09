Многодетным семьям хотят выдавать кредит на медицину под 3% годовых

Воспользоваться им можно будет в течение семи лет

09 апреля 2026, 09:47, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, выступил с инициативой ввести для многодетных семей специальный льготный медицинский кредит. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его замыслу, кредит должен выдаваться на десять лет под 3% годовых с общим лимитом 3 миллиона рублей. Воспользоваться средствами семья сможет в течение семи лет, тратить их разрешат на медицинские услуги для любого из членов семьи.

Гриб отметил, что такая мера станет серьезной поддержкой для многодетных родителей, ведь расходы на лечение и диагностику составляют заметную часть семейного бюджета.

При этом у семьи появляется возможность обращаться в выбранное медучреждение — а в критических ситуациях это может быть особенно важно.