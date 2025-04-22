Соцфонд: некоторые россияне досрочно получат пенсию за май

Выплату получат граждане, которым пенсия приходит через банк с первого по пятое число

22 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

До 30 апреля пенсию за май досрочно получат россияне, которым выплату перечисляет банк с первого по пятое число месяца. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Такие меры коснутся всех видов пенсии, включая страховые, социальные и накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, их также досрочно перечислят на счет. С 6 мая доставку пенсий через банки возобновят по стандартному графику.

Россияне, которым доставляет выплаты "Почта России", получат деньги за май в привычные даты: почтальоны начнут приносить деньги на дом с 3 мая. С этого же времени пенсию можно будет забрать в кассе почтового отделения.

Напомним, в связи с длительными майскими праздниками в России изменится порядок выплат детских пособий. Согласно графику, апрельские пособия должны выплатить не позднее 3 мая. Однако этот день выпадает на нерабочую субботу. В связи с тем, что 1 и 2 мая также нерабочие праздничные дни, выплаты произведут заранее. Соответственно, детские пособия за апрель россияне получат в среду, 30 апреля.