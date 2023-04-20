Сбежавшего экс-директора барнаульского "Жилфонда" обнаружили в Аргентине

Как отмечается, в страну она приехала абсолютно не скрываясь

20 апреля 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

Бывшего директора барнаульского отделения "Жилфонда" Людмилу Авдюхину нашли в Южной Америке, пишет "Недвижимость Алтай".

Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным около 100 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск.

Как рассказал порталу источник, знакомый с ситуацией, семью Авдюхиных обнаружили в Аргентине.

"География передвижения такова: 16 декабря переезд Барнаул – Новосибирск. Далее перелёт в Сочи. Затем – в Москву и Стамбул. Пожив некоторое время в Турции, осознали, что экстрадиция с территории страны есть и оседать там не имеет смысла. Поэтому приняли решение двигаться дальше. В январе 2023 года они прилетели в Дубай (ОАЭ). После этого Авдюхины перебираются в Аргентину. Абсолютно не скрываясь, используя российские паспорта, останавливаются в гостиницах", – рассказал источник.

Как уточняется, въезжать в Аргентину россияне могут без виз. Получить местный паспорт можно в короткий срок.

Ранее сообщили, что "Жилфонд Барнаул" выплатил деньги всем пострадавшим клиентам.