Сбежавшего экс-директора барнаульского "Жилфонда" обнаружили в Аргентине
Как отмечается, в страну она приехала абсолютно не скрываясь
20 апреля 2023, 12:31, ИА Амител
Бывшего директора барнаульского отделения "Жилфонда" Людмилу Авдюхину нашли в Южной Америке, пишет "Недвижимость Алтай".
Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным около 100 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск.
Как рассказал порталу источник, знакомый с ситуацией, семью Авдюхиных обнаружили в Аргентине.
"География передвижения такова: 16 декабря переезд Барнаул – Новосибирск. Далее перелёт в Сочи. Затем – в Москву и Стамбул. Пожив некоторое время в Турции, осознали, что экстрадиция с территории страны есть и оседать там не имеет смысла. Поэтому приняли решение двигаться дальше. В январе 2023 года они прилетели в Дубай (ОАЭ). После этого Авдюхины перебираются в Аргентину. Абсолютно не скрываясь, используя российские паспорта, останавливаются в гостиницах", – рассказал источник.
Как уточняется, въезжать в Аргентину россияне могут без виз. Получить местный паспорт можно в короткий срок.
Ранее сообщили, что "Жилфонд Барнаул" выплатил деньги всем пострадавшим клиентам.
12:49:40 20-04-2023
Грёбаный Экибастуз!!!
12:55:06 20-04-2023
Какие честные глаза))
12:55:24 20-04-2023
Живу прекрасно в Аргентине * Танцую танго в карнавал * Рубли все поменял на пессо * Финал
13:03:16 20-04-2023
въезжать в Аргентину россияне могут без виз. Получить местный паспорт можно в короткий срок --- какая хорошая информация
13:15:05 20-04-2023
И что дальше?
13:20:21 20-04-2023
а что, так можно было?
13:20:42 20-04-2023
Поражает человеческая наглость и жадность, неужели думала, что не найдут?
13:28:07 20-04-2023
Ну и нашли, тоже вопрос, что дальше? Выдали? Или пообещали выдать после стабилизации обстановки?
13:36:40 20-04-2023
Осуществила мечту Остапа Бендера и ходит теперь в белых штанах по Рио...
13:38:32 20-04-2023
Гость (13:36:40 20-04-2023) Осуществила мечту Остапа Бендера и ходит теперь в белых штан... кол тебе по географии. Рио в Бразилии находится. а Бразилия это не Аргентина
13:43:58 20-04-2023
Гость (13:36:40 20-04-2023) Осуществила мечту Остапа Бендера и ходит теперь в белых штан... фэйспалм
13:46:42 20-04-2023
Понятно теперь почему хотят вернуть образование прежнее?? спутать две совершенно разные страны нужно умудриться
13:47:34 20-04-2023
Аргентина всегда была радушным раем для беглых преступников.
14:10:44 20-04-2023
Попалась беглянка. Сейчас ее оттуда мигом выколупают. Соглашение об экстрадиции есть. Теперь через мексиканскую границу только в США бежать осталось
14:28:12 20-04-2023
мож ее там местные в оборот возьмут? По схеме тумбо юмбо.