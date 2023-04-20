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Сбежавшего экс-директора барнаульского "Жилфонда" обнаружили в Аргентине

Как отмечается, в страну она приехала абсолютно не скрываясь

20 апреля 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: vk.com/lydmilaavdyhina
Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

Бывшего директора барнаульского отделения "Жилфонда" Людмилу Авдюхину нашли в Южной Америке, пишет "Недвижимость Алтай".

Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным около 100 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск.

Как рассказал порталу источник, знакомый с ситуацией, семью Авдюхиных обнаружили в Аргентине.

"География передвижения такова: 16 декабря переезд Барнаул – Новосибирск. Далее перелёт в Сочи. Затем – в Москву и Стамбул. Пожив некоторое время в Турции, осознали, что экстрадиция с территории страны есть и оседать там не имеет смысла. Поэтому приняли решение двигаться дальше. В январе 2023 года они прилетели в Дубай (ОАЭ). После этого Авдюхины перебираются в Аргентину. Абсолютно не скрываясь, используя российские паспорта, останавливаются в гостиницах", – рассказал источник.

Как уточняется, въезжать в Аргентину россияне могут без виз. Получить местный паспорт можно в короткий срок.

Ранее сообщили, что "Жилфонд Барнаул" выплатил деньги всем пострадавшим клиентам.

громкое дело

Комментарии 15

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Соня

12:49:40 20-04-2023

Грёбаный Экибастуз!!!

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ВВП

12:55:06 20-04-2023

Какие честные глаза))

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Гость

12:55:24 20-04-2023

Живу прекрасно в Аргентине * Танцую танго в карнавал * Рубли все поменял на пессо * Финал

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Гость

13:03:16 20-04-2023

въезжать в Аргентину россияне могут без виз. Получить местный паспорт можно в короткий срок --- какая хорошая информация

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Гость

13:15:05 20-04-2023

И что дальше?

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Гость

13:20:21 20-04-2023

а что, так можно было?

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Гость

13:20:42 20-04-2023

Поражает человеческая наглость и жадность, неужели думала, что не найдут?

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Гость

13:28:07 20-04-2023

Ну и нашли, тоже вопрос, что дальше? Выдали? Или пообещали выдать после стабилизации обстановки?

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Гость

13:36:40 20-04-2023

Осуществила мечту Остапа Бендера и ходит теперь в белых штанах по Рио...

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Гость

13:38:32 20-04-2023

Гость (13:36:40 20-04-2023) Осуществила мечту Остапа Бендера и ходит теперь в белых штан... кол тебе по географии. Рио в Бразилии находится. а Бразилия это не Аргентина

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Элен без ребят

13:43:58 20-04-2023

Гость (13:36:40 20-04-2023) Осуществила мечту Остапа Бендера и ходит теперь в белых штан... фэйспалм

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Гость

13:46:42 20-04-2023

Понятно теперь почему хотят вернуть образование прежнее?? спутать две совершенно разные страны нужно умудриться

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Элен без ребят

13:47:34 20-04-2023

Аргентина всегда была радушным раем для беглых преступников.

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ГОСТЬ

14:10:44 20-04-2023

Попалась беглянка. Сейчас ее оттуда мигом выколупают. Соглашение об экстрадиции есть. Теперь через мексиканскую границу только в США бежать осталось

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Гость

14:28:12 20-04-2023

мож ее там местные в оборот возьмут? По схеме тумбо юмбо.

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