Расследование дела экс-главы барнаульского "Жилфонда" засекретили

Сейчас Авдюхина находится в международном розыске, но пока ни одна страна не предоставила информацию о её местонахождении

26 апреля 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: скриншот с сайта 2gis.ru

Правоохранительные органы приняли решение не разглашать информацию предварительного расследования уголовного дела в отношении экс-директора барнаульского филиала агентства недвижимости "Жилфонд" Людмилы Авдюхиной до передачи материалов в суд. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ведомстве также рассказали, что Авдюхина находится в международном розыске, однако на данный момент ни одна из стран не предоставила информации о её местонахождении. Ранее СМИ заявляли, что она находится в Южной Америке, а именно – в Аргентине.

Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным около 100 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск.