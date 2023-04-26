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Расследование дела экс-главы барнаульского "Жилфонда" засекретили

Сейчас Авдюхина находится в международном розыске, но пока ни одна страна не предоставила информацию о её местонахождении

26 апреля 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: скриншот с сайта 2gis.ru
Фото: скриншот с сайта 2gis.ru

Правоохранительные органы приняли решение не разглашать информацию предварительного расследования уголовного дела в отношении экс-директора барнаульского филиала агентства недвижимости "Жилфонд" Людмилы Авдюхиной до передачи материалов в суд. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ведомстве также рассказали, что Авдюхина находится в международном розыске, однако на данный момент ни одна из стран не предоставила информации о её местонахождении. Ранее СМИ заявляли, что она находится в Южной Америке, а именно – в Аргентине. 

Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным около 100 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск.

Барнаул громкое дело

Комментарии 3

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Олег

23:03:10 26-04-2023

Не отдадут.

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Гость

08:49:05 27-04-2023

Олег (23:03:10 26-04-2023) Не отдадут. ... Поэтому и засекретили)

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Гость

12:22:49 27-04-2023

отдадут когда бабки спустят -)

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