Расследование дела экс-главы барнаульского "Жилфонда" засекретили
Сейчас Авдюхина находится в международном розыске, но пока ни одна страна не предоставила информацию о её местонахождении
26 апреля 2023, 19:45, ИА Амител
Правоохранительные органы приняли решение не разглашать информацию предварительного расследования уголовного дела в отношении экс-директора барнаульского филиала агентства недвижимости "Жилфонд" Людмилы Авдюхиной до передачи материалов в суд. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В ведомстве также рассказали, что Авдюхина находится в международном розыске, однако на данный момент ни одна из стран не предоставила информации о её местонахождении. Ранее СМИ заявляли, что она находится в Южной Америке, а именно – в Аргентине.
Напомним, в декабре 2022 года Авдюхина похитила деньги клиентов и самой компании – по некоторым данным около 100 млн рублей – и скрылась за рубежом. Правоохранители возбудили уголовное дело, Авдюхину объявили в розыск.
23:03:10 26-04-2023
Не отдадут.
08:49:05 27-04-2023
Олег (23:03:10 26-04-2023) Не отдадут. ... Поэтому и засекретили)
12:22:49 27-04-2023
отдадут когда бабки спустят -)