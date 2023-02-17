Экс-лидера алтайских "афганцев" Сергея Завалихина обвиняют в мошенничестве

Защита намерена добиться того, чтобы его перевели из СИЗО под домашний арест

17 февраля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: rsva22.ru

Бывшему главе Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Об этом "Толку" сказал адвокат Валерий Давыдов.

По его информации, сторона обвинения считает, что некая принадлежащая Завалихину фирма заключала с медучреждениями договоры на оказание услуг по стирке и аренде постельного белья по завышенным ценам. По данным "СПАРК-Интерфакс", экс-лидеру алтайских "афганцев" принадлежат 100% акций компании "Фабрика чистоты", которая как раз и занимается стиркой и химчисткой. При этом Давыдов отметил, что претензий от медорганизаций не поступало, а договоры заключались на основании тендеров и аукционов, и цены в них выставляли аукционные комиссии медучреждений. Однако аудиторская проверка краевой Счётной палаты всё же сочла, что цены были завышенными.

Адвокат также рассказал, что Завалихин в СИЗО "держится", но защита намерена добиться перевода под домашний арест. Также за решёткой находится и директор той самой организации. При этом Давыдов отметил, что правоохранители не допрашивали недавно уволенного губернатором бывшего замминистра здравоохранения края Константина Гордеева, так что с делом Завалихина он, скорее всего, не связан, отмечает издание.

Напомним, Завалихина задержали 7 декабря 2022 года. 17 декабря алтайские "афганцы" экстренно выбрали нового главу.