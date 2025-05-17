Экскурсии, мастер-классы и восточные танцы. Как проходит "Ночь музеев" в Барнауле

Праздничные программы проводят 50 культурных площадок города

17 мая 2025, 21:30, ИА Амител

Восточные танцы у Краеведческого музея в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле вечером 17 мая проходит всероссийская акция "Ночь музеев", которую в этом году посвятили теме героев. Культурные учреждения города до поздней ночи будут проводить свои программы и развлекать посетителей выставками, мастер-классами, викторинами и прочими мероприятиями.

Так, у Краеведческого музея девушки в красивых нарядах исполнили несколько номеров восточного танца под аутентичную живую музыку.

А в "Горной аптеке" наш корреспондент посетил экскурсию, мастер-классы и побывал на магическом сеансе, которые провели мужчины в элегантных стимпанк-костюмах.

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Тем временем на центральной парковке Старого базара состоялось открытие летнего гоночного сезона "Дрэг-рейсинг Сибири". В числе мероприятий были выставка автомобилей и шоу-программа.

В ГМИЛИКА гостей порадовали песчаной анимацией от художницы Ирины Казанцевой, лекцией "Музы не молчали. Культура Барнаула в годы Великой Отечественной войны" и викториной.

Без концертов празднование "Ночи музеев" тоже не обошлось. В частности, напротив музея "Город" выступают молодые музыкальные группы.

Программы учреждений культуры продлятся до двух часов ночи. О главных мероприятиях читайте в нашем материале.

Трамваи и троллейбусы при этом будут работать до самого окончания культурной акции. Так что домой уедут все желающие.