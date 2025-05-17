Топ-10 необычных мероприятий "музейной ночи", которые нельзя пропустить

Amic.ru собрал для вас топ-10 самых интересных мероприятий, куда обязательно стоит сходить в "музейную ночь"

17 мая 2025, 07:02, ИА Амител

Акция "Ночь музеев" в Барнауле / Фото: amic.ru

17 мая в Барнауле пройдет одно из важных событий весны – "Ночь музеев". Специально для тех, кто планирует провести время активно, amic.ru собрал все самые интересные мероприятия акции.

Шиншиллы, пауки, змеи

Вы только представьте, всех этих животных можно увидеть своими глазами. В "музейную ночь" будет работать мини-зоопарк, состоящий из питомцев студентов и сотрудников Алтайского аграрного университета.

Где пройдет: ул. Мерзликина, 8.

Во сколько: с 18:00.

Почему это интересно: посетители увидят не только кошек и собак, но еще и экзотику – шиншилл, пауков и даже змей.

"Секреты старинной усадьбы"

Вы когда-нибудь бывали в ночном путешествии по музейной экотропе? ГМИЛИКА подготовил для вас такое интерактивное мероприятие.

Где пройдет: в ГЛИМИКА (ул. Л. Толстого, 2).

Во сколько: в 23:00.

Организаторы предупреждают: состоится мероприятие только при хорошей погоде. Количество участников ограничено.

Открытие арт-объекта Екатерины Витвиновой "Горожане". Мозаика народных портретов

Барнаульская художница запечатлела около 300 портретов жителей города в стиле наив, выполненных на небольших мозаиках 2х2, среди которых можете оказаться вы или ваши знакомые.

Где пройдет: на территории парка "Центральный".

Во сколько: гостей будут ждать в 18:30.

Творческая встреча с автором 3D-проекта "Барнаул 1917" Александром Пошелюжиным "Виртуальные прогулки по старому городу"

Вам когда-нибудь хотелось узнать, как выглядел Барнаул до страшнейшего пожара 1917 года? Александр Пошелюжин своими силами восстановил облик города до пожара, который уничтожил значительную его часть.

Где будет проходить: в Алтайском государственном краеведческом музее по адресу: ул. Ползунова, 39.

Во сколько: с 21:30 до 22:30.

Почему это интересно: на творческой встрече можно будет не только пообщаться с автором 3D-проекта Барнаула, но и посмотреть, как выглядел старый город до пожара.

"Барнаул каждый день"

Выставка Анны Полторыхиной, которая заставит вас влюбиться в родной город снова и полюбить его еще сильнее. Художница подготовила очень душевную, атмосферную выставку, отмечает Татьяна Бондаренко, заместитель директора Государственного художественного музея Алтайского края.

Где пройдет: в Государственном художественном музее Алтайского края.

Во сколько: в 19:00 музей покажет персональную выставку художницы.

Почему данное мероприятие вызывает интерес: выставка буквально заставляет посмотреть на наш родной город новым взглядом, влюбиться в него всем сердцем.

Мастер-класс от студии шоколадной флористики Choco Prima

Для сладкоежек в "музейную ночь" организовали специальный мастер-класс по сборке букета из шоколадных цветов. Участники научатся делать красивые композиции из сладостей. Все необходимые материалы предоставляются, включая шоколадные конфеты, декоративные элементы и упаковку. Под руководством опытного преподавателя участники освоят технику создания цветочных композиций, сборку букета и оформление. Каждый желающий посетить мероприятие сможет сам выбрать цветовую комбинацию и детали для оформления букета.

Где будет мастер-класс: по адресу ул. Л. Толстого, 24, в музее "Город", зале № 2.

В какое время: музей будет ждать своих гостей в 21:15.

Почему стоит там побывать: если любите сладкое и вам нравится собирать букеты, обязательно приходите на данный мастер-класс. В конце мероприятия каждый участник уходит с уникальным букетом, который можно подарить или оставить себе в качестве сладкого украшения.

Мастер-класс по колокольному звону и экскурсия на голубятню

Всегда мечтали посмотреть на город с высоты птичьего полета и научиться звонить в колокола? Музей колоколов деревянного храма-звонницы приглашает вас на программу "Колокола-герои".

Где пройдет: ул. Шумакова, 25а, возле деревянного храма-звонницы.

Во сколько: мероприятие начнется в субботу в 18:00 и продлится два часа.

Почему это интересно: гости увидят невероятный запуск породистых питомцев храмовой голубятни и побывают на звучащей экскурсии по музею колоколов. В конце мероприятия музей устраивает для всех гостей чаепитие из огромного Царь-Самовара, а на ярмарке можно будет приобрести вкусный пряник-колокол.

Мастер-класс по взбиванию масла

А вы когда-нибудь мечтали научиться взбивать масло? Спешим вас обрадовать! "Молоко – напиток настоящих героев! Сыр и масло из алтайского молока", именно так называется мастер-класс, на котором у любого участника появится возможность научиться делать масло и мягкий сыр.

Где проводится мастер-класс: в музее анатомии животных АГАУ по адресу: ул. Мерзликина, 8, в ауд. № 119.

В какое время: с 18:00 будут ждать гостей в стенах Алтайского государственного аграрного университета.

Опыты и мастер-классы – "Секреты аптекаря"

(Не)объяснимые фокусы, опыты и эксперименты. Студенты кафедры фармации АГМУ подготовили для гостей музея любопытные опыты и мастер-классы, которые не оставят равнодушным никого.

Где пройдет: в аптекарском огороде, задний дворик здания музея "Горная аптека".

Во сколько: в 19:00. Мероприятие будет проводиться каждые 30 минут, последний сеанс в 22:00.

В чем интерес мероприятия? Опыты проведут студенты кафедры фармации, а также они поделятся с посетителями "музейной ночи" интересными фактами о профессии.

Мастер-класс японской каллиграфии

Давно мечтали почувствовать себя восточным мудрецом? Пройдите мастер-класс по японской каллиграфии "Краски японского пера".

Где состоится: в музее "Город", ул. Л. Толстого, 24.

Во сколько: в 20:00.

Постичь искусство японского письма может каждый вне зависимости от возраста и художественных навыков.

Сколько стоит билет на "Ночь музеев"?

Стоимость билета для взрослых составит от 150 рублей. Бесплатный вход на акцию будет для участников СВО и членов их семей, а также для многодетных семей и для детей до 6 лет. Дети старше 6 лет смогут приобрести билет за 50 рублей. На некоторые площадки вход будет свободным. Кроме того, в рамках акции действует "Пушкинская карта".

Автор – Екатерина Гуляева