Эксперт назвал главную угрозу для экономики России в 2026 году

По мнению финансиста Дмитрия Трепольского, это массовый уход зарплат в "тень" из-за новой прогрессивной шкалы НДФЛ

20 января 2026, 20:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Введение прогрессивной шкалы налогообложения в 2026 году создает серьезные риски для российской экономики. Как заявил в интервью "Газете.ru" бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, самая большая угроза сейчас – массовый уход зарплат в "тень", когда бизнес начнет выдавать часть доходов сотрудникам в конвертах, чтобы снизить налоговую нагрузку.

«Если фонд оплаты труда "посереет" хотя бы на 10%, то финансовая дыра в Социальном фонде РФ вырастет кратно», – предупредил эксперт.

Он отметил, что власти осознают эту опасность и уже усиливают контроль за зарплатными фондами, подключая не только ФНС и силовиков, но и региональные межведомственные комиссии.

Однако, по мнению Трепольского, чрезмерное давление на бизнес может дать обратный эффект и спровоцировать в 2026 году лавину закрытий предприятий. Главной задачей для правительства он назвал поиск правильного баланса, чтобы, пытаясь закрыть одну проблему, не создать другую, еще более серьезную.