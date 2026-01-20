НОВОСТИЭкономика

Эксперт назвал главную угрозу для экономики России в 2026 году

По мнению финансиста Дмитрия Трепольского, это массовый уход зарплат в "тень" из-за новой прогрессивной шкалы НДФЛ

20 января 2026, 20:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Введение прогрессивной шкалы налогообложения в 2026 году создает серьезные риски для российской экономики. Как заявил в интервью "Газете.ru" бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, самая большая угроза сейчас – массовый уход зарплат в "тень", когда бизнес начнет выдавать часть доходов сотрудникам в конвертах, чтобы снизить налоговую нагрузку.

«Если фонд оплаты труда "посереет" хотя бы на 10%, то финансовая дыра в Социальном фонде РФ вырастет кратно», – предупредил эксперт.

Он отметил, что власти осознают эту опасность и уже усиливают контроль за зарплатными фондами, подключая не только ФНС и силовиков, но и региональные межведомственные комиссии.

Однако, по мнению Трепольского, чрезмерное давление на бизнес может дать обратный эффект и спровоцировать в 2026 году лавину закрытий предприятий. Главной задачей для правительства он назвал поиск правильного баланса, чтобы, пытаясь закрыть одну проблему, не создать другую, еще более серьезную.

Экономика налоги деньги

Комментарии

Гость

20:32:55 20-01-2026

Угроза для экономики России, это не компетентные руководители экономики!!!

Гость

10:00:29 21-01-2026

Гость (20:32:55 20-01-2026) Угроза для экономики России, это не компетентные руководител... снимаю шляпу за умение четко формулировать свои мысли! +1

Гость

20:42:38 20-01-2026

Что значит "если"?
Вы бы что выбрали уволить сотрудников и закрыть бизнес. Или ути в тень и поработать ещё какое-то время в надежде на светлое будущее. Да не все, но и не во всех компаниях сотрудник способен принести прибыл которая перекроет налоги на него и ФОТ

Гость

20:50:46 20-01-2026

И "слона в комнате" никто не замечает. Печально...

Гость

20:52:33 20-01-2026

Можно подумать что до этого все зарплаты в т.н. "бизнесе" были белыми.

Гость

21:41:10 20-01-2026

Бизнес... Какой это бизнес... Тьфу...

Гость

22:35:49 20-01-2026

Малого и среднего бизнеса скоро не будет...
Всем будут верховодить трансконтинентальные корпорации!...
Империализм! Один умный чел это ещё 100 лет назад предсказал...

Гость

00:39:48 21-01-2026

Да он не может дать, а уже даёт обратный эффект.

Гость

07:43:44 21-01-2026

Давайте скажем прямо - это война.А кому война а кому мать родна.Как сказал один из наших генералов нужно всего 17 орешников и уваля заходи без боя и жертв в киев.Делов то куй железо пока горячо а то ведь немчура тоже какие - нибудь ракеты придумает.

