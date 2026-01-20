Эксперт назвал главную угрозу для экономики России в 2026 году
По мнению финансиста Дмитрия Трепольского, это массовый уход зарплат в "тень" из-за новой прогрессивной шкалы НДФЛ
20 января 2026, 20:30, ИА Амител
Введение прогрессивной шкалы налогообложения в 2026 году создает серьезные риски для российской экономики. Как заявил в интервью "Газете.ru" бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский, самая большая угроза сейчас – массовый уход зарплат в "тень", когда бизнес начнет выдавать часть доходов сотрудникам в конвертах, чтобы снизить налоговую нагрузку.
«Если фонд оплаты труда "посереет" хотя бы на 10%, то финансовая дыра в Социальном фонде РФ вырастет кратно», – предупредил эксперт.
Он отметил, что власти осознают эту опасность и уже усиливают контроль за зарплатными фондами, подключая не только ФНС и силовиков, но и региональные межведомственные комиссии.
Однако, по мнению Трепольского, чрезмерное давление на бизнес может дать обратный эффект и спровоцировать в 2026 году лавину закрытий предприятий. Главной задачей для правительства он назвал поиск правильного баланса, чтобы, пытаясь закрыть одну проблему, не создать другую, еще более серьезную.
Угроза для экономики России, это не компетентные руководители экономики!!!
10:00:29 21-01-2026
Гость (20:32:55 20-01-2026) Угроза для экономики России, это не компетентные руководител... снимаю шляпу за умение четко формулировать свои мысли! +1
20:42:38 20-01-2026
Что значит "если"?
Вы бы что выбрали уволить сотрудников и закрыть бизнес. Или ути в тень и поработать ещё какое-то время в надежде на светлое будущее. Да не все, но и не во всех компаниях сотрудник способен принести прибыл которая перекроет налоги на него и ФОТ
20:50:46 20-01-2026
И "слона в комнате" никто не замечает. Печально...
20:52:33 20-01-2026
Можно подумать что до этого все зарплаты в т.н. "бизнесе" были белыми.
21:41:10 20-01-2026
Бизнес... Какой это бизнес... Тьфу...
22:35:49 20-01-2026
Малого и среднего бизнеса скоро не будет...
Всем будут верховодить трансконтинентальные корпорации!...
Империализм! Один умный чел это ещё 100 лет назад предсказал...
00:39:48 21-01-2026
Да он не может дать, а уже даёт обратный эффект.
07:43:44 21-01-2026
Давайте скажем прямо - это война.А кому война а кому мать родна.Как сказал один из наших генералов нужно всего 17 орешников и уваля заходи без боя и жертв в киев.Делов то куй железо пока горячо а то ведь немчура тоже какие - нибудь ракеты придумает.