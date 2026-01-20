Финансист перечислила уловки банков, заставляющие людей оформлять вклады

Одна из самых частых манипуляций связана с процентной ставкой

Выгодные на первый взгляд условия по банковским вкладам могут скрывать целый ряд ловушек для клиентов. О наиболее распространенных уловках, которые используют финансовые организации, рассказала финансовый советник Ирина Глушкова в разговоре с агентством "Прайм".

По ее словам, одна из самых частых манипуляций связана с процентной ставкой. Клиенту могут преподносить ее как фиксированную, однако в договоре мелким шрифтом указано, что повышенный процент действует лишь несколько месяцев, тогда как срок вклада составляет год или два. После этого ставка автоматически снижается до минимальных 3–5%. Когда вкладчик обнаруживает это и решает забрать деньги, он теряет все ранее начисленные проценты.

«Когда вы это обнаруживаете, то хотите забрать свои деньги. Да, можете забрать, но при этом теряете все проценты, которые были начислены за первые месяцы», – предупредила эксперт.

Также встречаются ситуации, когда проценты начисляются не на всю сумму вклада. Повышенная ставка может действовать только на так называемый неснижаемый остаток, тогда как на остальные деньги начисляется минимальный доход. Еще одна уловка касается капитализации: наиболее выгодный вариант для клиента – когда проценты регулярно прибавляются к телу вклада, однако банки нередко устанавливают по таким продуктам заниженную ставку по сравнению с вкладами без капитализации.

Отдельное внимание Глушкова обратила на условия пополнения и снятия средств. Формально банк может разрешать частичное снятие, но при этом ставка снижается задним числом за весь прошедший период. Распространена и автоматическая пролонгация: если клиент не забрал деньги вовремя, вклад продлевается на новых, значительно менее выгодных условиях – например, по ставке "до востребования". В результате вкладчик теряет доход, а иногда еще и начинает платить за ранее бесплатные услуги, например за обслуживание счета.

Эксперт также указала на практику навязывания платных банковских карт или страховок как обязательного условия для получения повышенной ставки. Кроме того, банки могут оказывать информационное давление: менеджеры устно обещают особые условия или исключения, которых в договоре нет.

«Не верьте этому. Кроме письменных условий договора, никакие обещания менеджера не действуют», – подчеркнула Глушкова.

Еще один риск связан с инвестиционной составляющей, когда часть средств фактически направляется на биржевые инструменты, но клиенту об этом говорят вскользь, акцентируя внимание лишь на потенциально высоком доходе. По словам финансового советника, избежать подобных проблем можно только внимательно изучая договор и не торопясь с подписанием. Если документ с подвохом уже подписан, изменить его условия или вернуть деньги без потери дохода, как правило, невозможно.

