Эксперт назвала необычные полезные свойства баклажана

Оказалось, что этот овощ может контролировать уровень сахара

01 октября 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалист Красноярского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Наталья Насыпова рассказала о том, какими необычными свойствами обладает баклажан. Ее слова передает Life.

Эксперт отметила, что баклажаны – низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, витаминами и полезными микроэлементами. В них также содержатся антиоксиданты, оказывающие положительный эффект на организм человека. Одно из веществ, содержащихся в овоще, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также, по словам Насыповой, баклажаны помогают контролировать уровень сахара в крови и увеличивают выработку организмом инсулина.