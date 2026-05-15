Эксперт по ЖКХ объяснил, почему некоторые россияне получают красные платежки

Дмитрий Бондарь рассказал, что такие квитанции приходят должникам с трехмесячной задолженностью, и посоветовал не паниковать, а проверять начисления

15 мая 2026, 08:47, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Красный цвет платежки за коммунальные услуги — это не просто дизайн, а сигнал о проблеме. Кто и почему получает такие документы, агентству "Прайм" объяснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, красные бланки приходят тем, кто не платил за квартиру более трех месяцев. Управляющие компании используют цвет как маркер, чтобы привлечь внимание должника.

«Если вы получили такую квитанцию, спокойно проверьте начисления. Ошибки случаются, поэтому сверьте сумму с предыдущими периодами через ГИС ЖКХ или приложение "Госуслуги.Дом". Если долг реальный, но денег нет, предложите управляющей компании рассрочку», — посоветовал Бондарь.

Эксперт подчеркнул: паниковать не стоит. Главное — разобраться в причине долга и найти цивилизованный способ его погашения.