Эксперт по ЖКХ объяснил, почему некоторые россияне получают красные платежки
Дмитрий Бондарь рассказал, что такие квитанции приходят должникам с трехмесячной задолженностью, и посоветовал не паниковать, а проверять начисления
15 мая 2026, 08:47, ИА Амител
Красный цвет платежки за коммунальные услуги — это не просто дизайн, а сигнал о проблеме. Кто и почему получает такие документы, агентству "Прайм" объяснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам специалиста, красные бланки приходят тем, кто не платил за квартиру более трех месяцев. Управляющие компании используют цвет как маркер, чтобы привлечь внимание должника.
«Если вы получили такую квитанцию, спокойно проверьте начисления. Ошибки случаются, поэтому сверьте сумму с предыдущими периодами через ГИС ЖКХ или приложение "Госуслуги.Дом". Если долг реальный, но денег нет, предложите управляющей компании рассрочку», — посоветовал Бондарь.
Эксперт подчеркнул: паниковать не стоит. Главное — разобраться в причине долга и найти цивилизованный способ его погашения.
10:52:49 15-05-2026
Какой смешной эксперт..."Госуслуги. Дом"- мертвая приложуха, где платежи вообще не отображаются, собственник там -вечный должник! Оплачивать услуги нужно через приложение платежного агента с которым договор у УК!
11:06:24 15-05-2026
Да люди, может, и рады погасить долг, но при нынешних драконовских тарифах на ЖКХ вкупе с ценами на хлебушек - это ж зубы на полку, как говорится. Нет у людей возможности гасить долги - с текущими платежами бы справиться да не околеть с голоду и, не дай Бог, заболеть... тогда вообще хана! Долги - они ведь не от нерадивости, а от нищеты.
13:17:35 15-05-2026
И без эксперта ясно, что красный цвет означает косяк, и обычно это косяк жильца.
08:18:31 16-05-2026
А еслт УК не работает, а платежки регулярно приходят? Что посевует эксперт?