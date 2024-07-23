Эксперт пояснила, как изменятся налоги для россиян и бизнеса с 1 января 2025 года

Уже через полгода повысится налог на прибыль, появится НДС на "упрощенке", туристический налог по всей стране и амнистия для налогоплательщиков

23 июля 2024, 07:50, ИА Амител erid: LjN8Jzhcp

Налоги, повышенная ставка / Фото: freepik.com

В России с 1 января 2025 года в силу вступит ряд изменений в налоговой системе. Так называемую "донадстройку" в третьем чтении приняла Госдума, а 12 июля подписал президент Владимир Путин. Что изменится и как это повлияет на жизнь россиян и бизнеса, amic.ru рассказала эксперт, директор аутсорсинговой компании "1+1" Ольга Сорокина.

Как изменится НДФЛ и что за новая прогрессивная шкала?

Со следующего года изменится и налог на доходы физических лиц:

при доходах до 200 тыс. рублей в месяц налог будет 13%, как и раньше;

если зарплата превышает 200 тысяч, но не более 416,7 тыс., то удержат уже 15%;

следующая "ступень" – до 1,6 млн рублей в месяц, НДФЛ будут вычитать 18%;

если выше, то уже 20%;

с тех, чьи доходы за месяц превышают 4 млн, будут взимать 22%.

Новая шкала будет применяться ко всем налогоплательщикам, кроме действующих участников СВО и работников Крайнего Севера.

Как изменится налог на прибыль организаций?

Общая ставка налога на прибыль организаций с 1 января увеличится с 20 до 25%. В федеральный бюджет начнут отчислять уже не 3%, а 8%, в региональный – все те же 17% от этого налога.

"Будет налог на прибыль и для IT-компаний. Его ввели на уровне льготных 5%, так как это приоритетная сфера. Такая ставка будет до 2030 года включительно", – рассказала еще об одном новшестве Ольга Сорокина.

Также, по ее словам, отдельные промышленные предприятия смогут уменьшать налог на прибыль, который отчисляется в федеральный бюджет. Речь о федеральном инвестиционном налоговом вычете, который тоже является нововведением. Снизить размер налога будет можно максимум на пять пунктов, с 8 до 3%. Такая возможность появится у компаний, которые потратятся на основные средства или нематериальные активы, и вычитаться как раз будет половина их стоимости из федеральной части налога на прибыль. Детали правительство пока не утвердило.

Как изменятся условия "упрощенки"?

Отменяют повышенные ставки. Сейчас на УСН при доходах от 200 млн до 265 млн рублей и при численности персонала от 100 до 130 человек налог надо платить по ставкам: 8% (для объекта "доходы") и 20% (для объекта "доходы минус расходы"). С 2025 года они снизятся и станут 6 и 15%, а регионы смогут их снижать до 1 и 5% соответственно.

Еще одно изменение – теперь и упрощенцы будут платить НДС, чего раньше не было. Не коснется это только тех компаний и предпринимателей, чей доход ниже 60 млн рублей за год. Подавать специальное уведомление в налоговую при этом не придется, это будет учитываться автоматически, подчеркнула Ольга Сорокина.

Эксперт советует всем, кто работает на УСН, заблаговременно рассчитать изменение налоговой нагрузки в следующем году, определить потенциальные финансовые потери и спланировать шаги, которые как минимум позволят компании "выйти в ноль", а "как максимум" – продолжить развитие.

Тем, у кого доход выше, для уплаты НДС предложат альтернативы:

применять ставку НДС 20 или 10%, при этом иметь возможность принимать к вычету налог за расходы для бизнеса: аренду помещения или оборудования, закупку сырья и так далее;

использовать пониженные ставки (5 и 7%), но тогда не получать вычет за траты.

Насколько изменения могут усложнить работу бизнеса?

Многие эксперты сейчас опасаются, что НДС на упрощенной системе налогообложения демотивирует бизнес расти и приумножать прибыль. К тому же это дополнительные отчеты и лишний документооборот. И до конца непонятно, как трактовать некоторые положения Налогового кодекса. Например, нужно ли "упрощенцам" отмечать НДС в кассовых чеках и выставлять счета-фактуры.

"Здесь скажу на собственном примере. Выручка моей компании, находящейся на упрощенной системе, в прошлом году составила 37 млн рублей. И конечно, первая планка, к которой я стремлюсь, это Х2, то есть увеличение прибыли вдвое. Для этого мне придется много работать, и всю полученную от роста прибыль, конечно, не хочется отдать государству. Поэтому да, энтузиазм к росту немного приуменьшился. Хотя мне кажется, российских предпринимателей уже сложно чем-то напугать и остановить", – отметила директор компании "1+1".

За 26 лет это были первые системные изменения налогового законодательства, но, по словам Ольги Сорокиной, к ним шли постепенно и, скорее всего, возвращения к старой системе не случится. В период рассмотрения законопроекта в Госдуме было предложено около 250 поправок и примерно 60 из них были рассмотрены.

"Чем раньше предприниматели примут налоговую реформу, тем больше времени будет на подготовку и генерирование новых идей по адаптации. Мы в "1+1" можем помочь предприятиям с такими расчетами и проконсультируем, как применять новые нормы в НК с минимальными потерями для бизнеса", – добавила Ольга Сорокина.

Что еще нового в налоговой сфере?

Еще теперь предусмотрена амнистия для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от дробления бизнеса в 2025-2026 годах.

А также вводится туристический налог, который будут платить компании и физлица за предоставление мест для проживания. Размер налога и его необходимость будут определять региональные власти.

Остались вопросы? Обращайтесь за консультацией в "1+1". Эксперты компании помогут разобраться в изменениях законодательства и правильно все оформить.

ООО "1+1"

Адрес: Барнаул, ул. Пролетарская, 92, офис 22

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 18:00

Тел.: +7 (3852) 50-15-20

WA: +7 (964) 603-99-11

E-mail: info@1-plus-1.ru

Сайт

Телеграм

Реклама