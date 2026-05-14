Эксперт раскрыл, какие подержанные авто выгодно везти из Китая в Россию

При бюджете до 2 млн рублей целесообразно рассматривать корейские и китайские бренды

14 мая 2026, 16:10, ИА Амител

Авто, покупка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов заявил, что при бюджете до 2 млн рублей выгодно ввозить в Россию подержанные автомобили корейских и китайских брендов из КНР — преимущественно модели масс‑маркета. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт привел несколько конкретных примеров: Hyundai Elantra, на некоторых рынках — Lantra, с пробегом можно заказать из Китая в рамках указанного бюджета, Kia K3 с доставкой обойдется примерно в 1,8 млн рублей — это модель C‑класса, а также кроссовер Geely Coolray с атмосферным двигателем в базовой комплектации можно привезти за 1,5 млн рублей.

Рогов уточнил, что речь идет о машинах возрастом три-пять лет с двигателями мощностью до 160 л. с. — для таких авто действует льготный тариф утилизационного сбора. Все подходящие для ввоза модели поставляются с базовыми бензиновыми двигателями.

В стандартной комплектации таких автомобилей обычно предусмотрены: сиденья с тканевой обивкой, кондиционер и механические регулировки кресел. Более дорогие опции — кожаный салон, климат‑контроль и люк — доступны лишь в премиальных модификациях, отметил специалист. Ранее сообщалось, что Россия возглавила рейтинг крупнейших импортеров легковых авто из Китая.