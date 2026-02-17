Россияне предпочитают подержанные авто стоимостью до 1 млн рублей

Сегмент бюджетных авто до 500 тыс. рублей занимает 22% рынка — это второе место по объему продаж

17 февраля 2026, 15:15, ИА Амител

В январе 2026 года аналитики Pango Cars изучили рынок подержанных автомобилей в РФ. Они сообщили "Российской газете", что большинство покупателей интересовались машинами стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. На эту категорию пришлось 33% сделок, что подтверждает ее популярность.

«Автомобили до 500 тысяч рублей составили 22% сделок, показывая высокий спрос на бюджетные модели. Машины от 1 до 1,5 миллиона привлекли 19% покупателей, а автомобили дороже 2 миллионов — 13%. Сегмент от 1,5 до 2 миллионов составил 12%. Более половины сделок (55%) заключены на сумму до миллиона, что говорит о стремлении покупателей к экономии», — рассказали эксперты.

Средний автокредит в январе 2026 года достиг 1,1 миллиона рублей со ставкой 23,6% годовых и сроком около шести лет. Кредиты играют важную роль в продажах, делая вторичный рынок доступнее новых машин, продажи которых сдерживаются высокими ценами и строгим регулированием. Наибольшим спросом пользуются автомобили 2017 года из-за оптимального соотношения цены, состояния и остаточной стоимости.

Большинство сделок (31%) заключены на машины возрастом от 10 до 15 лет. На автомобили от 5 до 10 лет приходится 30% рынка, на машины младше пяти лет — 21%, а старше 15–20 лет — 15%.

«В начале 2026 года покупатели выбирают рационально: машины до 1,5 миллиона рублей и возрастом от 5 до 15 лет. Кредиты остаются важным инструментом доступности автомобилей. В этом году вторичный рынок стабилизирует отрасль из-за ограниченного предложения новых машин. Спрос в массовом сегменте остается высоким. Ожидается, что во второй половине года доля китайских брендов увеличится, а число кредитных сделок возрастет при смягчении денежно-кредитной политики», — отметили в Pango Cars.

Структура спроса по маркам предсказуема. Лидером вторичного рынка стала Lada с 15% сделок. За ней идут Kia (11%) и Hyundai (10%). Популярными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio, востребованные благодаря низкой стоимости владения, развитой инфраструктуре обслуживания и прогнозируемой остаточной стоимости.



