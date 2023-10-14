Диванный мошенник обманул жительницу Барнаула

Женщина отдала злоумышленнику 18 тысяч рублей, полицейские возбудили уголовное дело

14 октября 2023, 17:15, Никита Черников

Фото: unsplash.com

31-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенника в надежде купить диван, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На сайте объявлений горожанка нашла интересующий ее товар и связалась с продавцом. Во время переписки, которую вели через мессенджер, стороны договорились о сделке и доставке.

Через некоторое время женщине пришла ссылка от курьерской службы о том, что заказ успешно оформлен и необходимо перейти к оплате.

Женщина оплатила товар стоимостью около 18 тысяч рублей и стала ждать доставку. В какой-то момент она решила повторно зайти на страницу объявления и с удивлением обнаружила, что его удалили за нарушение правил пользования сайтом. Продавец же больше на связь не выходил. Полицейские возбудили уголовное дело.