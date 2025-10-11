Эксперты назвали профессии, где ежемесячный доход поднялся до 200 тысяч рублей
Среди них нефтепромышленность, продажа и страховая деятельность
11 октября 2025, 17:05, ИА Амител
Согласно информации, предоставленной Росстатом, в экономике России выделяются три области, где средний ежемесячный заработок превышает 200 тысяч рублей. В этот перечень входят такие сферы деятельности, как финансовое дело и страхование, изготовление табачной продукции, а также разработка и добыча нефтяных и газовых ресурсов.
Как сообщает РИА Новости, в июле текущего года наиболее высокие доходы наблюдались у профессионалов, занятых в финансовом и страховом секторах, где средняя зарплата достигла 221,9 тысячи рублей. На втором месте по уровню оплаты труда находятся работники табачной индустрии с показателем 206,3 тысячи рублей.
На третьей строчке в списке наиболее прибыльных занятий оказались специалисты нефтегазового комплекса, чей среднемесячный доход составил 200,3 тысячи рублей. Стоит отметить, что всего лишь год назад ни одна из отраслей российской экономики не могла похвастаться столь значительным уровнем оплаты труда.
17:08:23 11-10-2025
Нефтянка-это тема!Ема-е!Надо замутить однако...
21:12:05 11-10-2025
Александр (17:08:23 11-10-2025) Нефтянка-это тема!Ема-е!Надо замутить однако...... Жениться тебе надо. На дочери газпромнефтьбензин по сто рублей залитр и выше.
09:30:21 12-10-2025
Гость (21:12:05 11-10-2025) Жениться тебе надо. На дочери газпромнефтьбензин по сто рубл... Где? По сто рублей.
17:25:46 12-10-2025
Гость (09:30:21 12-10-2025) Где? По сто рублей. ... В нефтедобывающей Якутии например бензин больше 100.
18:42:00 12-10-2025
Гость (17:25:46 12-10-2025) В нефтедобывающей Якутии например бензин больше 100.... А нефтеперерабатывающие заводы там есть? Бензин без них не получить.
08:06:16 12-10-2025
Александр (17:08:23 11-10-2025) Нефтянка-это тема!Ема-е!Надо замутить однако...... Замути конечно, баранов сейчас не хватает на вахте за 60-80 косарей 30/30
17:23:59 12-10-2025
Это с hh.ru они взяли что в нефтегазе ежемесячная з.п. больше 200, а ничего что она больше 200 за месяц вахты, за которым идет месяц неоплачиваемого отдыха. Чушь полная. Я сам вахтовик, работаю инженером в одной крупной нефтегазовой компании на севере Восточной Сибири. 270 за 30 дней вахты. Среднемесячный т.е. ежемесячный доход 130-140 тыс. ну с отпускными и годовой премией может 150 натянется.
Только еще нужно считать что эта работа не на всю жизнь, так как после 40 многие перестают проходить медосмотр, старше 45 мало у кого остается здоровье.
20:49:55 12-10-2025
Виктор (17:23:59 12-10-2025) Это с hh.ru они взяли что в нефтегазе ежемесячная з.п. больш...
hh.ru - это вообще сборник сказок Андерсена. Нет, Гримм Вильгельма и Якоба. У них пострашнее будет.
07:29:08 13-10-2025
Гость (20:49:55 12-10-2025) hh.ru - это вообще сборник сказок Андерсена. Нет, Гримм ... Вранье, ещё когда Человек сказал, что основная масса работающих получает за под 200.
10:30:42 13-10-2025
Да! Страна богата природными ресурсами? Вот зарплаты и пенсий на уровне Африканских стран? 200 тыс? Потолок?. Смешно в СССР я на Севере такие вот деньги зарабатывал ходя по. тундре и таская линейку ..до чего.же опустили этот Российский рубль? Позор?
15:44:59 15-10-2025
А у нас в Урюпинске з/ п на почте 22400р на уровне МРОТ. Чистыми 19500 р и ни в чем себе не отказывайте.. в целом по городу 25-35 тр. И люди работают.