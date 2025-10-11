Эксперты назвали профессии, где ежемесячный доход поднялся до 200 тысяч рублей

Среди них нефтепромышленность, продажа и страховая деятельность

11 октября 2025, 17:05, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Согласно информации, предоставленной Росстатом, в экономике России выделяются три области, где средний ежемесячный заработок превышает 200 тысяч рублей. В этот перечень входят такие сферы деятельности, как финансовое дело и страхование, изготовление табачной продукции, а также разработка и добыча нефтяных и газовых ресурсов.

Как сообщает РИА Новости, в июле текущего года наиболее высокие доходы наблюдались у профессионалов, занятых в финансовом и страховом секторах, где средняя зарплата достигла 221,9 тысячи рублей. На втором месте по уровню оплаты труда находятся работники табачной индустрии с показателем 206,3 тысячи рублей.

На третьей строчке в списке наиболее прибыльных занятий оказались специалисты нефтегазового комплекса, чей среднемесячный доход составил 200,3 тысячи рублей. Стоит отметить, что всего лишь год назад ни одна из отраслей российской экономики не могла похвастаться столь значительным уровнем оплаты труда.