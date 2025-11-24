Эксперты объяснили, как распознать мошенников под видом курьеров

В период распродаж люди делают множество заказов и получают большое количество уведомлений

24 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Курьер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В сезон распродаж мошенники активизируются и все чаще выдают себя за курьеров, используя фишинговые ссылки и звонки, чтобы получить доступ к банковским данным и аккаунтам. О самых распространенных схемах и мерах защиты рассказал старший эксперт "МегаФона" Борис Лопатин, пишет "Проспект Мира".

По словам специалиста, в период распродаж люди делают множество заказов и получают большое количество уведомлений, чем и пользуются злоумышленники. Они копируют сайты и тексты реальных служб доставки, а затем звонят или пишут от их имени, рассчитывая на импульсивные действия жертв.

Одна из частых схем – фишинговые SMS и сообщения в мессенджерах о якобы неудавшейся доставке. В них содержится ссылка на поддельный сайт, где предлагают оплатить "хранение" или "повторную доставку", а на самом деле пытаются получить данные банковской карты. Эксперт советует не переходить по таким ссылкам и проверять статус заказов только в официальных приложениях.

Еще один распространенный сценарий – звонок от "курьера", который просит продиктовать код из SMS для "подтверждения доставки". Такой код может использоваться для доступа к аккаунтам. Лопатин подчеркивает, что настоящие службы доставки не запрашивают коды безопасности, пароли или данные карт. Если разговор кажется подозрительным, его нужно сразу прервать и самостоятельно перезвонить в службу доставки по официальному номеру.

Мошенники также создают поддельные страницы интернет-магазинов, предлагающие "войти в личный кабинет" или "подтвердить заказ". Такие сайты могут выглядеть убедительно, но их адрес всегда отличается от настоящего. Безопаснее всего вводить адрес вручную или пользоваться официальными приложениями.

Если данные оказались у злоумышленников, эксперт рекомендует немедленно позвонить в банк и заблокировать операции по карте, сменить пароли в личных кабинетах и проверить активность на "Госуслугах" и других сервисах.

Ранее в Алтайском крае мошенники обманули 77-летнюю жительницу Бийска, предложив ей очень хорошую скидку. Более 400 тысяч рублей она передала курьеру для доставки в "комитет банковского надзора".