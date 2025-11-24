Мошенники заставили пожилую бийчанку сказать "я согласна на обработку" и похитили деньги
Более 400 тысяч рублей она передала курьеру для доставки в "комитет банковского надзора"
24 ноября 2025, 13:14, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 77-летнюю жительницу Бийска, предложив ей очень хорошую скидку, сообщает региональное МВД.
«На домашний телефон позвонили неизвестные и предложили "акцию" – платить за домашнюю связь на 25% меньше, так как она является ветераном труда. Для оформления скидки женщину попросили продиктовать СНИЛС и вслух произнести фразу: "Я согласна на обработку"», – рассказали в ведомстве.
После этого позвонила "сотрудница военной прокуратуры". Она заявила, что пенсионерка до этого общалась с мошенниками, которые получили ее персональные данные и запись голоса.
Чтобы "не потерять деньги", женщине предложили собрать доказательства своей непричастности к "переводам в недружественную страну, аннулировать доверенность и получить декларацию".
Во время беседы бийчанка рассказала, что у нее дома хранится 80 тысяч рублей, а на сберегательной книжке – 550 тысяч рублей.
В банке она сняла накопления, объяснив сотруднику, что деньги нужны "на операцию". После упаковала в полиэтиленовый мешок, обмотала скотчем и передала курьеру для доставки в "комитет банковского надзора".
Позже позвонил "юрист", который начал расспрашивать, нет ли еще денег. Только тогда женщина поняла, что ее обманули мошенники.
Ранее в Барнауле таксист не позволил пенсионерке отдать мошенникам деньги в банке с вареньем.
13:29:45 24-11-2025
Скорее ставьте мессенджер МАХ - там нет мошенников и всё гарантируется государством.
13:57:56 24-11-2025
Олег (13:29:45 24-11-2025) Скорее ставьте мессенджер МАХ - там нет мошенников и всё га... "На домашний телефон" ? Что - на ваши концерты юмора билеты не покупают - вы тут решили выступить ?
15:32:01 24-11-2025
Юрий (13:57:56 24-11-2025) "На домашний телефон" ? Что - на ваши концерты юмора билеты... Да, мне тоже на домашний звонили.
16:41:44 24-11-2025
Светлана (15:32:01 24-11-2025) Да, мне тоже на домашний звонили.... я про то что советуют МАХ установить и он чем то поможет при звонках на домашний... А мошенники такое ощущение что скоро смогут на утюг позвонить. Нет от них спасения
19:07:19 24-11-2025
Юрий (13:57:56 24-11-2025) "На домашний телефон" ? Что - на ваши концерты юмора билеты... И голову пусть фольгой обмотает))
15:24:15 24-11-2025
А ведь чуть ли не из каждого утюга рассказывают о мошенниках - и в транспорте, и по СМИ... и все равно ведутся
16:37:43 24-11-2025
Эхх (15:24:15 24-11-2025) А ведь чуть ли не из каждого утюга рассказывают о мошенниках... Доживи сначала до 77 лет, потом будешь говорить. Когда тебе звонят якобы с Ростелекома и сами называют некоторые твои данные. сложно что-то заподозрить.