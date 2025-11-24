Мошенники заставили пожилую бийчанку сказать "я согласна на обработку" и похитили деньги

Более 400 тысяч рублей она передала курьеру для доставки в "комитет банковского надзора"

24 ноября 2025, 13:14, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 77-летнюю жительницу Бийска, предложив ей очень хорошую скидку, сообщает региональное МВД.

«На домашний телефон позвонили неизвестные и предложили "акцию" – платить за домашнюю связь на 25% меньше, так как она является ветераном труда. Для оформления скидки женщину попросили продиктовать СНИЛС и вслух произнести фразу: "Я согласна на обработку"», – рассказали в ведомстве.

После этого позвонила "сотрудница военной прокуратуры". Она заявила, что пенсионерка до этого общалась с мошенниками, которые получили ее персональные данные и запись голоса.

Чтобы "не потерять деньги", женщине предложили собрать доказательства своей непричастности к "переводам в недружественную страну, аннулировать доверенность и получить декларацию".

Во время беседы бийчанка рассказала, что у нее дома хранится 80 тысяч рублей, а на сберегательной книжке – 550 тысяч рублей.

В банке она сняла накопления, объяснив сотруднику, что деньги нужны "на операцию". После упаковала в полиэтиленовый мешок, обмотала скотчем и передала курьеру для доставки в "комитет банковского надзора".

Позже позвонил "юрист", который начал расспрашивать, нет ли еще денег. Только тогда женщина поняла, что ее обманули мошенники.

Ранее в Барнауле таксист не позволил пенсионерке отдать мошенникам деньги в банке с вареньем.