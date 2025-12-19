Эксперты рассказали, что могут сделать мошенники, получив телефонный номер

По словам экспертов, телефон жертвы может быть только первым звеном преступной схемы

По словам Тимофея Воронина, заместителя директора по передаче технологий Центра компетенций НТИ, сам по себе номер телефона не позволяет злоумышленникам совершать мошеннические действия. Об этом он сообщил RT.

«На мой взгляд, просто наличие этой информации не предоставляет мошенникам прямого доступа к противозаконным операциям, но может послужить отправной точкой для более сложной схемы. Скажем, для попыток взлома учетной записи на портале "Госуслуги" путем восстановления пароля», – пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что в распоряжении мошенников уже имеется обширный объем персональных данных граждан России, полученных в результате многочисленных утечек. Однако даже эти сведения, сами по себе, не позволяют им совершать незаконные действия без предварительной подготовки.