В Барнауле мошенники убедили девушку перечислить 50 тысяч для "подтверждения кражи"

Студентку уговорили оформить кредитную карту и зарегистрироваться в личном кабинете

19 декабря 2025, 12:20, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Алтайском крае 20-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам деньги под предлогом трудоустройства, сообщает региональное МВД.

«Девушка в одном из мессенджеров нашла группу с предложениями различных вакансий. В ходе переписки администратор канала пояснила, что нужно оформить кредитную карту и зарегистрироваться в личном кабинете», – рассказали в ведомстве.

После этого студентка ввела в строке "код договора" определенные цифры и нажала кнопку "оплатить", списалось почти 14 тысяч рублей. Затем мошенники убедили перевести 50 тысяч рублей для "подтверждения отсутствия посторонних транзакций".

Девушка перевела нужную сумму, после этого ее заблокировали. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники.

