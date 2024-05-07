Экстрасенс назвала идиотами барнаульских коммунистов, желающих "призвать дух Сталина"

Сотрудники "Сталин-центра" хотят провести спиритический сеанс и призвать дух "вождя народов"

07 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Экстрасенс Татьяна Ларина / Фото: vk.com/tatianalarina_official

Участница "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина рассказала "Постньюс", что невозможно призвать душу Иосифа Сталина и вступить с ней в контакт.

Напомним, алтайское отделение партии "Коммунисты России" в "Ночь музеев" 18 мая проведет в "Сталин-центре" несколько спиритических сеансов с целью вызвать дух Иосифа Сталина.

"Те, кто это собирается делать, – просто идиоты, и не знают ничего про эзотерику. Как можно призвать душу, если она давно переродилась и, возможно, не один раз? Мне стыдно за них. Это невозможно. Никто никого вызвать не сможет. Вызывать некого", – заявила Ларина.

Она подчеркнула, что сотрудники "Сталин-центра" просто пытаются привлечь к себе внимание.

Стоит отметить, что спиритический сеанс будет проходить в форме театрализованного представления, вдохновленного произведениями Михаила Булгакова. Так что нет никаких серьезных намерений вызвать дух Сталина.