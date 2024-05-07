Экстрасенс назвала идиотами барнаульских коммунистов, желающих "призвать дух Сталина"
Сотрудники "Сталин-центра" хотят провести спиритический сеанс и призвать дух "вождя народов"
07 мая 2024, 11:40, ИА Амител
Участница "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина рассказала "Постньюс", что невозможно призвать душу Иосифа Сталина и вступить с ней в контакт.
Напомним, алтайское отделение партии "Коммунисты России" в "Ночь музеев" 18 мая проведет в "Сталин-центре" несколько спиритических сеансов с целью вызвать дух Иосифа Сталина.
"Те, кто это собирается делать, – просто идиоты, и не знают ничего про эзотерику. Как можно призвать душу, если она давно переродилась и, возможно, не один раз? Мне стыдно за них. Это невозможно. Никто никого вызвать не сможет. Вызывать некого", – заявила Ларина.
Она подчеркнула, что сотрудники "Сталин-центра" просто пытаются привлечь к себе внимание.
Стоит отметить, что спиритический сеанс будет проходить в форме театрализованного представления, вдохновленного произведениями Михаила Булгакова. Так что нет никаких серьезных намерений вызвать дух Сталина.
11:49:10 07-05-2024
Сам идиот), сказали коммунисты и прогнали дух экстрасенса)и послали его физическое тело)
11:54:01 07-05-2024
Ничего у коммунистов не выйдет, и вот почему: во-первых, Сталин был убеждённым коммунистом и материалистом, а диалектический материализм отвергает наличие души, следовательно, у Сталина души не было. Ну и сами коммунисты, если они действительно коммунисты, изначально нацелились на вызов того, во что они не верят. Но будет прикольно, если всё-таки к ним кто-нибудь явится, да.
11:56:06 07-05-2024
Согласна, что удивительно
11:56:15 07-05-2024
если она давно переродилась -- грамотный специалист
12:20:04 07-05-2024
Если душу вызвать,то там уже перерожденец какой будет.Сегодня его позовёшь, а там совсем другое в оболочке.Поэтому ничего и не появится.Коммунисты простых вещей не понимают.
12:22:12 07-05-2024
А кто приходит во время сенсов спиритизма? В глупой молодости на разок вызывали духа, приходил, отвечал грубо, обзывался, матерился, больше часа ответы давал, местами чушь, местами мудро на далекую перспективу. Больше не играли с неведомым. Что-то там есть. Это не шутки.
12:38:57 07-05-2024
Гость (12:22:12 07-05-2024) А кто приходит во время сенсов спиритизма? В глупой молодост... Грибами баловались или клей нюхали? От алкоголя белая горячка бывает, но для этого трудиться надо не менее недели.
15:44:14 07-05-2024
Гость (12:38:57 07-05-2024) Грибами баловались или клей нюхали? От алкоголя белая горячк... Своим комментарием вы только продемонстрировали свою желчь и неудачный юмор. Пытаетесь комментировать там где не разбираетесь. Собственно, мало кто разбирается, но умный прислушается и промолчит. Если у вас не было такого опыта, то не значит, что выше описанного не может быть. Не на пустом месте все эти гадания, спиритизм, религии. Есть то, что агностики и материалисты не понимают. Если что, у меня красный диплом технического ВУЗа, но я сталкивался с таким, что за рамками классической науки. Без воздействия веществ, как вы описываете в своем опыте.
09:39:34 08-05-2024
Гость (15:44:14 07-05-2024) Своим комментарием вы только продемонстрировали свою желчь и... Юмор кстати местами весьма удачен, желчь не обнаружена, говорить про чудеса с красным дипломом технического вуза, несколько странновато))
12:27:10 07-05-2024
Душа умирает вместе с телом. В Библии в семи местах сказано...
21:44:39 07-05-2024
Иван (12:27:10 07-05-2024) Душа умирает вместе с телом. В Библии в семи местах сказано.... Ты рыбу на бампере нарисовал? Сектант?
12:31:33 07-05-2024
Мало того что коммунисты скомпроментировали себя как партия, так еще и в потусторонее полезли. Правильно было сказано, в дурку их!
12:32:53 07-05-2024
Правильной дорогой идём, товарищи.Это только поначалу "невсурьёз и издаля".Дальше больше.От ходячего призрака до материального воплощения.
12:42:04 07-05-2024
Да у вас там целая Мета Вселенная уже: Костплей коммунистов, мошенники экстрасенсы. Осталось кого-нибудь из госдумы и РПЦ.
13:05:47 07-05-2024
Гость (12:42:04 07-05-2024) Да у вас там целая Мета Вселенная уже: Костплей коммунистов,... Синагогу не нужно трогать?
13:02:20 07-05-2024
Представительница экстрасенсов знает что для настоящих коммунистов преград не существует. И если поднажмут, то у них и Христос в партию вступит. Так что конкурентная зависть налицо.
13:05:57 07-05-2024
И кстати не забываем слова из Манифеста КП: Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. То есть все предпосылки в наличии :)
14:45:44 07-05-2024
У них не получится призвать. Сатана его из ада не отпустит.
15:16:35 07-05-2024
Это тот филиал партии ядро что ли, в дурку всем составом лягут?
15:17:37 07-05-2024
Аннушка разлила уже масло , ждем....