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Экстрасенс назвала идиотами барнаульских коммунистов, желающих "призвать дух Сталина"

Сотрудники "Сталин-центра" хотят провести спиритический сеанс и призвать дух "вождя народов"

07 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Экстрасенс Татьяна Ларина / Фото: vk.com/tatianalarina_official
Экстрасенс Татьяна Ларина / Фото: vk.com/tatianalarina_official

Участница "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина рассказала "Постньюс", что невозможно призвать душу Иосифа Сталина и вступить с ней в контакт.

Напомним, алтайское отделение партии "Коммунисты России" в "Ночь музеев" 18 мая проведет в "Сталин-центре" несколько спиритических сеансов с целью вызвать дух Иосифа Сталина.

"Те, кто это собирается делать, – просто идиоты, и не знают ничего про эзотерику. Как можно призвать душу, если она давно переродилась и, возможно, не один раз? Мне стыдно за них. Это невозможно. Никто никого вызвать не сможет. Вызывать некого", – заявила Ларина.

Она подчеркнула, что сотрудники "Сталин-центра" просто пытаются привлечь к себе внимание.

Стоит отметить, что спиритический сеанс будет проходить в форме театрализованного представления, вдохновленного произведениями Михаила Булгакова. Так что нет никаких серьезных намерений вызвать дух Сталина.

Барнаул музей ночь музеев Мнения экспертов
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Комментарии 20

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гость

11:49:10 07-05-2024

Сам идиот), сказали коммунисты и прогнали дух экстрасенса)и послали его физическое тело)

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Гость

11:54:01 07-05-2024

Ничего у коммунистов не выйдет, и вот почему: во-первых, Сталин был убеждённым коммунистом и материалистом, а диалектический материализм отвергает наличие души, следовательно, у Сталина души не было. Ну и сами коммунисты, если они действительно коммунисты, изначально нацелились на вызов того, во что они не верят. Но будет прикольно, если всё-таки к ним кто-нибудь явится, да.

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Гость

11:56:06 07-05-2024

Согласна, что удивительно

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Гость

11:56:15 07-05-2024

если она давно переродилась -- грамотный специалист

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Гость

12:20:04 07-05-2024

Если душу вызвать,то там уже перерожденец какой будет.Сегодня его позовёшь, а там совсем другое в оболочке.Поэтому ничего и не появится.Коммунисты простых вещей не понимают.

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Гость

12:22:12 07-05-2024

А кто приходит во время сенсов спиритизма? В глупой молодости на разок вызывали духа, приходил, отвечал грубо, обзывался, матерился, больше часа ответы давал, местами чушь, местами мудро на далекую перспективу. Больше не играли с неведомым. Что-то там есть. Это не шутки.

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Гость

12:38:57 07-05-2024

Гость (12:22:12 07-05-2024) А кто приходит во время сенсов спиритизма? В глупой молодост... Грибами баловались или клей нюхали? От алкоголя белая горячка бывает, но для этого трудиться надо не менее недели.

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Гость

15:44:14 07-05-2024

Гость (12:38:57 07-05-2024) Грибами баловались или клей нюхали? От алкоголя белая горячк... Своим комментарием вы только продемонстрировали свою желчь и неудачный юмор. Пытаетесь комментировать там где не разбираетесь. Собственно, мало кто разбирается, но умный прислушается и промолчит. Если у вас не было такого опыта, то не значит, что выше описанного не может быть. Не на пустом месте все эти гадания, спиритизм, религии. Есть то, что агностики и материалисты не понимают. Если что, у меня красный диплом технического ВУЗа, но я сталкивался с таким, что за рамками классической науки. Без воздействия веществ, как вы описываете в своем опыте.

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госдь

09:39:34 08-05-2024

Гость (15:44:14 07-05-2024) Своим комментарием вы только продемонстрировали свою желчь и... Юмор кстати местами весьма удачен, желчь не обнаружена, говорить про чудеса с красным дипломом технического вуза, несколько странновато))

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Иван

12:27:10 07-05-2024

Душа умирает вместе с телом. В Библии в семи местах сказано...

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Гость

21:44:39 07-05-2024

Иван (12:27:10 07-05-2024) Душа умирает вместе с телом. В Библии в семи местах сказано.... Ты рыбу на бампере нарисовал? Сектант?

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Гость

12:31:33 07-05-2024

Мало того что коммунисты скомпроментировали себя как партия, так еще и в потусторонее полезли. Правильно было сказано, в дурку их!

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Гость

12:32:53 07-05-2024

Правильной дорогой идём, товарищи.Это только поначалу "невсурьёз и издаля".Дальше больше.От ходячего призрака до материального воплощения.

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Гость

12:42:04 07-05-2024

Да у вас там целая Мета Вселенная уже: Костплей коммунистов, мошенники экстрасенсы. Осталось кого-нибудь из госдумы и РПЦ.

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Гость

13:05:47 07-05-2024

Гость (12:42:04 07-05-2024) Да у вас там целая Мета Вселенная уже: Костплей коммунистов,... Синагогу не нужно трогать?

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Гость

13:02:20 07-05-2024

Представительница экстрасенсов знает что для настоящих коммунистов преград не существует. И если поднажмут, то у них и Христос в партию вступит. Так что конкурентная зависть налицо.

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Гость

13:05:57 07-05-2024

И кстати не забываем слова из Манифеста КП: Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. То есть все предпосылки в наличии :)

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Гость

14:45:44 07-05-2024

У них не получится призвать. Сатана его из ада не отпустит.

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гость

15:16:35 07-05-2024

Это тот филиал партии ядро что ли, в дурку всем составом лягут?

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гость

15:17:37 07-05-2024

Аннушка разлила уже масло , ждем....

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