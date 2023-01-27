Стал известен новый размер мунфильтра на губернаторских выборах в Алтайском крае

За пять лет число подписей депутатов немного снизилось, но преодолеть барьер самостоятельно может только кандидат от "Единой России"

27 января 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Число подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидата, который идёт на губернаторские выборы в Алтайском крае, в 2023 году может составить около 500. Это примерно на 34 "автографа" меньше, чем требовалось пять лет назад в ходе аналогичной кампании по выборам главы региона. Приблизительные расчёты в ходе пресс-конференции 27 января озвучила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

В Алтайском крае, для того чтобы претендовать на кресло главы региона, нужна поддержка не менее 7% муниципальных депутатов. Причём не менее 10% из них должны состоять как минимум в 75% районных и городских собраниях. По состоянию на 2018 год (когда последний раз в Алтайском крае проходили выборы губернатора), кандидатам требовалось собрать 534 подписи для прохождения мунфильтра. При этом 135 подписей должны быть от глав районного и городского уровней. Один депутат может поддержать только одного кандидата.

Актуальные цифры по подписям мундепов на 2023 год крайизбирком представит ближе к назначению выборов. Это произойдёт между 1 и 11 июня. В настоящее время в крае насчитывается свыше 7200 муниципальных депутатов и глав сельских поселений, из них примерно 1300 – на уровне районов и городов.

Очевидно, что число мундепов, необходимых для прохождения мунфильтра, немного снизится, так как за прошедшие годы несколько районов стали муниципальными округами, соответственно, "исчезли" депутаты нижнего поселкового уровня. Сейчас в крае насчитывается 694 сельских поселения. Напомним, выборы губернатора Алтайского края запланированы на 10 сентября 2023 года. Они могут обойтись бюджету в 350 млн рублей.