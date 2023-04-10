Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную силу

По словам главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова, ими будут дублировать традиционные "приглашения" от военных комиссий

10 апреля 2023, 23:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Электронные оповещения из военкоматов будут дублировать традиционные повестки. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

По его словам, 11 апреля Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Они предполагают оповещение заказными почтовыми отправлениями и возможность дублировать эти повестки в электронном виде. Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу, подчеркнул Картаполов.

По его словам, для уклонистов будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. В частности, запрет на выезд, запрет заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты, управлять автомобилем и прочее.