Обратите внимание на потемнение кожи

19 января 2025, 13:30, ИА Амител

Тест на сахар крови / Фото: unsplash.com

Потемнение кожи в складках, подмышках, паховой области, частые дрожжевые инфекции и запах ацетона изо рта могут свидетельствовать о диабете, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Анна Невольникова.

"Если человек наблюдает у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области или частые дрожжевые инфекции, например кандидозы, то это могут быть симптомы, которые указывают на наличие диабета", – рассказала врач.

Она добавила, что неочевидным признаком диабета также можно назвать запах ацетона изо рта, не связанный с голоданием.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг напомнила, что диабет вызывает серьезные повреждения многих органов, включая сердце, сосуды, почки и нервную систему. Предиабет, который предшествует диабету, может быть вызван большим количеством углеводов в рационе, особенно изделий из белой муки, быстрых каш и белого риса.

Симптомы диабета: ухудшение зрения, сильный аппетит, частое мочеиспускание, набор или уменьшение веса, слабость, долго не заживающие ранки, жажда.

Кроме того, повышение глюкозы в крови может привести к повреждению нервной системы и вызвать боли в конечностях.

Так, терапевт Амир Хан рекомендовал регулярно употреблять груши для снижения риска диабета и рака. Он отметил, что груши – это источник клетчатки, помогающей работе желудочно-кишечного тракта. Также в них содержатся флавоноиды, медь и витамины К и С – все они уменьшают воспаление в организме.