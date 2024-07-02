Барнаул снова начали обрабатывать от комаров
Кровопийц потравят на территории 11 прибрежных зон водоемов в пригороде и 15 локациях в самом городе
02 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Обработка от комаров / Фото: barnaul.org
В Барнауле на минувших выходных стартовал второй этап обработки общественных территорий от комаров, сообщили в мэрии.
Кровопийц потравят на территории 11 прибрежных зон водоемов в пригороде и в 15 локациях в самом городе, среди которых:
- Нагорный парк;
- аллея по проспекту Ленина;
- сквер Химиков;
- Обской бульвар;
- площадь Мира;
- Мизюлинская роща;
- аллея по улице Георгия Исакова;
- Зеленый сквер;
- сквер по улице Панфиловцев, 22;
- площадь Народная;
- Мемориал Славы;
- парк "Юбилейный";
- проспект Энергетиков.
Всего обработают территории площадью порядка 240 га. Работы проводят ранним утром и вечером, а также в безветренную погоду при хорошем прогнозе.
Первый этап обработки от комаров проводили в Барнауле с 11 по 17 июня. Второй этап будет заключительным.
12:18:32 02-07-2024
во время, когда дожди обещают
12:21:25 02-07-2024
Начались дожди - началась обработка. Замечательно!
12:38:27 02-07-2024
Гость (12:21:25 02-07-2024) Начались дожди - началась обработка. Замечательно!... деньги выделены-нужно освоить полюбому.
12:42:25 02-07-2024
Да комыры наверное в жаре сгорели их стало в разы меньше.
12:52:25 02-07-2024
А почему когда дождей не было не обрабатывали? Да и стрекозы уже появляются...
13:15:07 02-07-2024
Могли ба и на Южном побрызгать
13:43:06 02-07-2024
если бы вообще ничего не делали было б меньше недовольных.
вывод - недовольных надо обработать напалмом
13:43:52 02-07-2024
теперь и не докажешь, обрабатывали или нет. Дождем смоет даже если и нанесут что-то
00:17:29 03-07-2024
Гость (13:43:52 02-07-2024) теперь и не докажешь, обрабатывали или нет. Дождем смоет даж... А вы, простите, читаете задним местом? При "хорошем прогнозе". Это значит что в дождь не будут, после дождей - будут. Или повозмущаться захотелось просто так? Обозвать хочется, да не буду.
13:56:23 02-07-2024
А на Кащеевой забыли,а здесь с садов летят тучи,в бывшем озере родятся и жрут население
13:59:32 02-07-2024
Лучше стрекоз завезите откуда нибудь, они быстрее с этим справятся)
17:34:40 02-07-2024
Гость (13:59:32 02-07-2024) Лучше стрекоз завезите откуда нибудь, они быстрее с этим спр... Уже совсем скоро и стрекозы
12:11:26 03-07-2024
Эта машинка с прицепом и колхозная бочка с соплом- вообще ни о чем. Комары скорее умрут от смеха. Так-то они размножаются в воде.
14:30:52 03-07-2024
А Парки Изумрудный и Юбилейный?