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Барнаул снова начали обрабатывать от комаров

Кровопийц потравят на территории 11 прибрежных зон водоемов в пригороде и 15 локациях в самом городе

02 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Обработка от комаров / Фото: barnaul.org
Обработка от комаров / Фото: barnaul.org

В Барнауле на минувших выходных стартовал второй этап обработки общественных территорий от комаров, сообщили в мэрии.

Кровопийц потравят на территории 11 прибрежных зон водоемов в пригороде и в 15 локациях в самом городе, среди которых:

  • Нагорный парк;
  • аллея по проспекту Ленина;
  • сквер Химиков;
  • Обской бульвар;
  • площадь Мира;
  • Мизюлинская роща;
  • аллея по улице Георгия Исакова;
  • Зеленый сквер;
  • сквер по улице Панфиловцев, 22;
  • площадь Народная;
  • Мемориал Славы;
  • парк "Юбилейный";
  • проспект Энергетиков.

Всего обработают территории площадью порядка 240 га. Работы проводят ранним утром и вечером, а также в безветренную погоду при хорошем прогнозе.

Первый этап обработки от комаров проводили в Барнауле с 11 по 17 июня. Второй этап будет заключительным.

Барнаул комары

Комментарии 14

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Гость

12:18:32 02-07-2024

во время, когда дожди обещают

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Гость

12:21:25 02-07-2024

Начались дожди - началась обработка. Замечательно!

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Гость

12:38:27 02-07-2024

Гость (12:21:25 02-07-2024) Начались дожди - началась обработка. Замечательно!... деньги выделены-нужно освоить полюбому.

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Гость

12:42:25 02-07-2024

Да комыры наверное в жаре сгорели их стало в разы меньше.

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Гость

12:52:25 02-07-2024

А почему когда дождей не было не обрабатывали? Да и стрекозы уже появляются...

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Олег

13:15:07 02-07-2024

Могли ба и на Южном побрызгать

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Мусик

13:43:06 02-07-2024

если бы вообще ничего не делали было б меньше недовольных.
вывод - недовольных надо обработать напалмом

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Гость

13:43:52 02-07-2024

теперь и не докажешь, обрабатывали или нет. Дождем смоет даже если и нанесут что-то

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Гость

00:17:29 03-07-2024

Гость (13:43:52 02-07-2024) теперь и не докажешь, обрабатывали или нет. Дождем смоет даж... А вы, простите, читаете задним местом? При "хорошем прогнозе". Это значит что в дождь не будут, после дождей - будут. Или повозмущаться захотелось просто так? Обозвать хочется, да не буду.

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Гость

13:56:23 02-07-2024

А на Кащеевой забыли,а здесь с садов летят тучи,в бывшем озере родятся и жрут население

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Гость

13:59:32 02-07-2024

Лучше стрекоз завезите откуда нибудь, они быстрее с этим справятся)

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Гость

17:34:40 02-07-2024

Гость (13:59:32 02-07-2024) Лучше стрекоз завезите откуда нибудь, они быстрее с этим спр... Уже совсем скоро и стрекозы

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Гость

12:11:26 03-07-2024

Эта машинка с прицепом и колхозная бочка с соплом- вообще ни о чем. Комары скорее умрут от смеха. Так-то они размножаются в воде.

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Гость

14:30:52 03-07-2024

А Парки Изумрудный и Юбилейный?

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