Барнаул снова начали обрабатывать от комаров

Кровопийц потравят на территории 11 прибрежных зон водоемов в пригороде и 15 локациях в самом городе

02 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Обработка от комаров / Фото: barnaul.org

В Барнауле на минувших выходных стартовал второй этап обработки общественных территорий от комаров, сообщили в мэрии.

Кровопийц потравят на территории 11 прибрежных зон водоемов в пригороде и в 15 локациях в самом городе, среди которых:

Нагорный парк;

аллея по проспекту Ленина;

сквер Химиков;

Обской бульвар;

площадь Мира;

Мизюлинская роща;

аллея по улице Георгия Исакова;

Зеленый сквер;

сквер по улице Панфиловцев, 22;

площадь Народная;

Мемориал Славы;

парк "Юбилейный";

проспект Энергетиков.

Всего обработают территории площадью порядка 240 га. Работы проводят ранним утром и вечером, а также в безветренную погоду при хорошем прогнозе.

Первый этап обработки от комаров проводили в Барнауле с 11 по 17 июня. Второй этап будет заключительным.