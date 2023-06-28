ЕР учредила актуальное медицинское направление гуманитарной миссии в новых регионах

В больницах и госпиталях отработали более 800 медиков-волонтеров и 1200 активистов МГЕР и "Волонтерской роты". Их опыт стал основой для необходимых законодательных изменений

28 июня 2023, 18:10, ИА Амител

Гуманитарный груз для участников СВО / Фото: пресс-служба партии

С начала СВО "Единая Россия" организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах – медицинское. За это время в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч человек. Это врачи российских учреждений здравоохранения, медсестры, студенты-медики, сообщает сайт ER.ru.

Самоотверженность и преданность

"В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои, и помощь врачей была нужна как воздух. В те дни "Единая Россия" открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города – "Аполлония". Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа – яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу", – говорит депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем на фронт.

Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы им. Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения оказывают волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты".

"Они делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь. При необходимости выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых. В больнице интенсивного лечения в Мариуполе, где не работает лифт, они транспортируют тяжелобольных пациентов: переносят их на процедуры и обратно", – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Подготовка волонтеров

Подготовить волонтеров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные "Единой Россией" курсы. По словам Хубезова, опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи.

"Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины", – добавил Дмитрий Хубезов.

Он координировал работу медиков-волонтеров в Донбассе с первых дней СВО. С началом мобилизации ушел на фронт, служил в военном госпитале вблизи линии фронта в ЛНР. В конце мая Дмитрий Хубезов попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.

Новый закон

Кстати, опыт работы в зоне спецоперации Хубезова стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

"По линии "Единой России" вместе с коллегами из партийного проекта "Здоровое будущее" планируем внести новое положение народной программы – обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны", – сказал он.

Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Помощь с Алтая

Помощь госпиталям и медицинским частям – это отдельное большое направление работы, которую в регионе проводят вместе с волонтерами, рассказывает заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания, первый заместитель секретаря Алтайского реготделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько.

"Гуманитарная помощь отправляется из Алтайского края регулярно. Так, 26 июня отправили очередную фуру с гуманитарным грузом. Это помощь нашим военным, медикам, а также жителям Луганской и Донецкой народных республик. Груз получился достаточно объемным, в нем самое необходимое для наших бойцов – техника, посылки из дома, вкусные подарки. Внушительная часть этого груза пойдет в медсанчасти Донецка – это шприцы, перчатки, повязки и другие необходимые медикам принадлежности", – говорит он.

Также в медсанчасть в ДНР из региона отправляли аппарат ИВЛ, дефибрилляторы, кардиографы, катетеры и многое другое. В больницу Славяносербского района – промышленную стиральную машину.

"Такая помощь крайне важна, учитывая ту нагрузку, которая ложится сейчас на медиков в Луганске и Донецке. Всю работу организовали с Кристиной Юстус и "Женским движением Единой России" при поддержке Народного фронт" и правительства края. Продолжаем работать и с другими волонтерскими движениями. На начало июля планируем еще одну крупную отправку автомобилей и техники для наших ребят", – подчеркивает Голобородько.