Еще один музыкант появился в клубе в одном носке: в Госдуме заявили о проверке
Солист группы "Щенки" решил повторить костюм рэпера Vacio на вечеринке Ивлеевой
09 января 2024, 11:00, ИА Амител
Солист группы "Щенки" Максим Тесли вышел на сцену в одном носке во время выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал "Правдивости".
Концерт проходил в клубе MOD. В момент исполнения песни единственный элемент одежды случайно сполз.
"В Госдуме сообщили о начале проверки клуба, в котором выступил музыкант", – отметили в канале.
Максим Тесли решил повторить костюм рэпера Vacio, который в одном носке был на "почти голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор".
Напомним, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, получил 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве и штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о "пропаганде ЛГБТ" (признано в России экстремистским и запрещено). Также ему вручили повестку в военкомат.
11:03:47 09-01-2024
Высокий блондин в чёрном ботинке
16:11:19 09-01-2024
Гость (11:03:47 09-01-2024) Высокий блондин в чёрном ботинке... Тупой Вася в белом носке
11:04:53 09-01-2024
во время выступления в Санкт-Петербурге --- думаю у него уже были билеты на самолет за бугор и его уже не достать
11:05:16 09-01-2024
Если васю не призовут в армию, таких дураков еще с десяток появится...
11:09:40 09-01-2024
Гость (11:05:16 09-01-2024) Если васю не призовут в армию, таких дураков еще с десяток п... Даже если призовут, думаю появится с десяток аналогичных записей от тех, кто уехал в свободные страны, кого армией уже не напугать
11:06:59 09-01-2024
Наверное перед тем как свалить, некоторые утырки будут оставлять такое послание, чтобы туда прибывать уже известными борцами за свободу
11:09:59 09-01-2024
Бабушка в детстве сказала что в одном носке нельзя ходить. Нужно оба одевать, а то помрёт кто-то из родни
16:07:10 09-01-2024
Гость (11:09:59 09-01-2024) Бабушка в детстве сказала что в одном носке нельзя ходить. Н... а мне бабушка говорила, что если в одном носке ходить - муж кривой будет
11:11:32 09-01-2024
это же про шнурка?
11:15:59 09-01-2024
Концерт проходил в клубе MOD ---- может теперь передаст гонорар от выступления пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода
11:19:12 09-01-2024
А зачем пугать армией? Разве в армии Родину,нас защищают не самые достойные ребята??? Разве армия это ссылка какая-то? Может таких безнравственных должна ждать камера, статья определенная? Ведь защищать Родину это честь...
12:27:55 09-01-2024
Гость (11:19:12 09-01-2024) А зачем пугать армией? Разве в армии Родину,нас защищают не ... А по какому закону здоровых и несудимых, но утырков по жизни, в армию не призывают? Если он сядет, тогда будет освобожден, а если нет, обязан отслужить. Еще вариант, если у него с головой не в порядке, будет освобожден. А если в порядке, обязан отслужить. Здоровый и несудимый, а просто утырок, это не освобождение от армии
11:23:12 09-01-2024
Дума вся в запарке столько происшествий к которым они не имеют НИКАКОГО отношения. реальные дела закончились?
11:28:56 09-01-2024
Гость (11:19:12 09-01-2024) А зачем пугать армией? Разве в армии Родину,нас защищают не ... Поэтому её и защищают осужденные
12:17:39 09-01-2024
Гость (11:28:56 09-01-2024) Поэтому её и защищают осужденные ... Мой племянник не осужденный...Он в армии... Ну тогда надо добавлять, пусть идут в спецвойска. Но таких же нет...
12:34:58 09-01-2024
Гость (12:17:39 09-01-2024) Гость (11:28:56 09-01-2024) Поэтому её и защищают осу... По моему некоторые, особенно женщины, путают срочную с мобилизацией. На срочную судимых не берут, а добровольцами берут. К Васи, например, вопросы были по срочной, как он отмазался, по здоровью или как студент, а вдруг за деньги
11:40:46 09-01-2024
А задали этот дурацкий манер надевать на хрен носки лет 30 назад Red Hot Chilie Peppers ... А наши недоумки только нонеча поняли, зачем им хрен...
11:54:04 09-01-2024
Мне одному непонятно причём здесь пропаганда педиков. Хулиганство понимаю, даже сокращение малолетних можно приписать если вход был на концерт не 18+, но вот этой модной статьи непонимаю в таких случаях, хоть с этим бесподобен хоть с тем что в клубе у Ивлеевой ходил.
12:40:23 09-01-2024
Гость (11:54:04 09-01-2024) Мне одному непонятно причём здесь пропаганда педиков. Хулига... Может когда все внимательно посмотрели, нашли, как он около мужика крутился, делая недвусмысленные движения. Это предположение, я эту хрень не смотрел
13:43:56 09-01-2024
Сергей Шнуров и носком не пользовался. Всей группой. Чего так возбудились то многие?
14:03:06 09-01-2024
Пузырек (13:43:56 09-01-2024) Сергей Шнуров и носком не пользовался. Всей группой. Чего та... Так время другое. Кто не заметил, может влететь. Уже влетают
15:57:42 09-01-2024
Они и в армии не нужны, какой толк в этих извращенцах, трусливое ничтожество, нагадил, как кот поршивый и в бега
16:16:32 09-01-2024
Много, кто в армии не нужен, но по закону должен. Можно откосить прикинувшись идиотом, но для этого нужно медицинское заключение, а не носок
16:25:22 09-01-2024
Гость (16:16:32 09-01-2024) Много, кто в армии не нужен, но по закону должен. Можно отко... Этим дуракам место в психушке, в самый раз, налицо,что с головой что-то не всё в порядке
19:17:50 09-01-2024
Интересно, носки скоро запретят? Боюсь, ведь зима на дворе.