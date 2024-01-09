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Еще один музыкант появился в клубе в одном носке: в Госдуме заявили о проверке

Солист группы "Щенки" решил повторить костюм рэпера Vacio на вечеринке Ивлеевой

09 января 2024, 11:00, ИА Амител

Солист группы "Щенки" Максим Тесли вышел на сцену в одном носке во время выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал "Правдивости".

Концерт проходил в клубе MOD. В момент исполнения песни единственный элемент одежды случайно сполз.

"В Госдуме сообщили о начале проверки клуба, в котором выступил музыкант", – отметили в канале.

Максим Тесли решил повторить костюм рэпера Vacio, который в одном носке был на "почти голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор".

Напомним, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, получил 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве и штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о "пропаганде ЛГБТ" (признано в России экстремистским и запрещено). Также ему вручили повестку в военкомат.

Фото: Telegram-канал Baza

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скандалы Санкт-Петербург

Комментарии 25

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Гость

11:03:47 09-01-2024

Высокий блондин в чёрном ботинке

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Алла

16:11:19 09-01-2024

Гость (11:03:47 09-01-2024) Высокий блондин в чёрном ботинке... Тупой Вася в белом носке

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Гость

11:04:53 09-01-2024

во время выступления в Санкт-Петербурге --- думаю у него уже были билеты на самолет за бугор и его уже не достать

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Гость

11:05:16 09-01-2024

Если васю не призовут в армию, таких дураков еще с десяток появится...

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Гость

11:09:40 09-01-2024

Гость (11:05:16 09-01-2024) Если васю не призовут в армию, таких дураков еще с десяток п... Даже если призовут, думаю появится с десяток аналогичных записей от тех, кто уехал в свободные страны, кого армией уже не напугать

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Гость

11:06:59 09-01-2024

Наверное перед тем как свалить, некоторые утырки будут оставлять такое послание, чтобы туда прибывать уже известными борцами за свободу

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Гость

11:09:59 09-01-2024

Бабушка в детстве сказала что в одном носке нельзя ходить. Нужно оба одевать, а то помрёт кто-то из родни

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Гость

16:07:10 09-01-2024

Гость (11:09:59 09-01-2024) Бабушка в детстве сказала что в одном носке нельзя ходить. Н... а мне бабушка говорила, что если в одном носке ходить - муж кривой будет

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гость

11:11:32 09-01-2024

это же про шнурка?

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Гость

11:15:59 09-01-2024

Концерт проходил в клубе MOD ---- может теперь передаст гонорар от выступления пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода

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Гость

11:19:12 09-01-2024

А зачем пугать армией? Разве в армии Родину,нас защищают не самые достойные ребята??? Разве армия это ссылка какая-то? Может таких безнравственных должна ждать камера, статья определенная? Ведь защищать Родину это честь...

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Гость

12:27:55 09-01-2024

Гость (11:19:12 09-01-2024) А зачем пугать армией? Разве в армии Родину,нас защищают не ... А по какому закону здоровых и несудимых, но утырков по жизни, в армию не призывают? Если он сядет, тогда будет освобожден, а если нет, обязан отслужить. Еще вариант, если у него с головой не в порядке, будет освобожден. А если в порядке, обязан отслужить. Здоровый и несудимый, а просто утырок, это не освобождение от армии

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Гость

11:23:12 09-01-2024

Дума вся в запарке столько происшествий к которым они не имеют НИКАКОГО отношения. реальные дела закончились?

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Гость

11:28:56 09-01-2024

Гость (11:19:12 09-01-2024) А зачем пугать армией? Разве в армии Родину,нас защищают не ... Поэтому её и защищают осужденные

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Гость

12:17:39 09-01-2024

Гость (11:28:56 09-01-2024) Поэтому её и защищают осужденные ... Мой племянник не осужденный...Он в армии... Ну тогда надо добавлять, пусть идут в спецвойска. Но таких же нет...

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Гость

12:34:58 09-01-2024

Гость (12:17:39 09-01-2024) Гость (11:28:56 09-01-2024) Поэтому её и защищают осу... По моему некоторые, особенно женщины, путают срочную с мобилизацией. На срочную судимых не берут, а добровольцами берут. К Васи, например, вопросы были по срочной, как он отмазался, по здоровью или как студент, а вдруг за деньги

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Гость

11:40:46 09-01-2024

А задали этот дурацкий манер надевать на хрен носки лет 30 назад Red Hot Chilie Peppers ... А наши недоумки только нонеча поняли, зачем им хрен...

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Гость

11:54:04 09-01-2024

Мне одному непонятно причём здесь пропаганда педиков. Хулиганство понимаю, даже сокращение малолетних можно приписать если вход был на концерт не 18+, но вот этой модной статьи непонимаю в таких случаях, хоть с этим бесподобен хоть с тем что в клубе у Ивлеевой ходил.

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Гость

12:40:23 09-01-2024

Гость (11:54:04 09-01-2024) Мне одному непонятно причём здесь пропаганда педиков. Хулига... Может когда все внимательно посмотрели, нашли, как он около мужика крутился, делая недвусмысленные движения. Это предположение, я эту хрень не смотрел

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Пузырек

13:43:56 09-01-2024

Сергей Шнуров и носком не пользовался. Всей группой. Чего так возбудились то многие?

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Гость

14:03:06 09-01-2024

Пузырек (13:43:56 09-01-2024) Сергей Шнуров и носком не пользовался. Всей группой. Чего та... Так время другое. Кто не заметил, может влететь. Уже влетают

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Алла

15:57:42 09-01-2024

Они и в армии не нужны, какой толк в этих извращенцах, трусливое ничтожество, нагадил, как кот поршивый и в бега

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Гость

16:16:32 09-01-2024

Много, кто в армии не нужен, но по закону должен. Можно откосить прикинувшись идиотом, но для этого нужно медицинское заключение, а не носок

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Алла

16:25:22 09-01-2024

Гость (16:16:32 09-01-2024) Много, кто в армии не нужен, но по закону должен. Можно отко... Этим дуракам место в психушке, в самый раз, налицо,что с головой что-то не всё в порядке

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Гость

19:17:50 09-01-2024

Интересно, носки скоро запретят? Боюсь, ведь зима на дворе.

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