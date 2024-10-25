Когда подешевеет сливочное масло? Эксперты назвали необходимые для этого условия
Просто так "запретить" маслу дорожать – нельзя
25 октября 2024, 10:20, ИА Амител
Сливочное масло в России начнет дешеветь примерно в течение месяца после того, как только правительство РФ договорится о наращивании поставок из-за рубежа. Об этом "Парламентской газете" рассказал заместитель директора Союза предприятий молочной отрасли Александр Рыбин.
Как указано в данных Росстата, в сентябре 2024 года средняя цена за килограмм сливочного масла составила 1021 рубль, в июле было 942 рубля, а в январе – 876. В итоге рост составил около 18%. В Алтайском крае масло подорожало в полтора раза с начала года – до 1066 рублей. Amic.ru разобрался, почему так произошло. Как выяснилось, алтайские производители столкнулись с дефицитом молока и теперь заводы сражаются между собой за каждую партию сырья.
По словам Рыбина, нельзя "запретить" маслу дорожать. Тем более что максимумы на наценки торговые сети зачастую легко обходят.
"Единственный выход, как это было, к примеру, с яйцами, – максимально открыть импорт, насытить рынок завозной продукцией. Это позволит разбавить сложившийся ассортимент, усилить конкуренцию и удовлетворить растущий спрос, что логичным образом повлияет и на цены", – уверен эксперт.
Собственно, сейчас власти этим и занимаются. В частности, в Минсельхозе принимают меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран – для того чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.
Рыбин уверен, что цены на масло снизятся "сразу же, как только появятся сообщения о согласовании первых поставок из-за рубежа".
"Очевидно, что к прежнему уровню они уже не вернутся. Но по крайней мере какой-то существенный откат произойдет", – подчеркнул эксперт.
Как отметила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, статус социально значимого товара, который имеет молоко, не позволяет производителям и магазинам поднимать на него цены, поэтому они пытаются компенсировать это за счет производства других товаров.
10:24:16 25-10-2024
побольше пальмы сунут и порядок, подешевеет...
10:31:19 25-10-2024
Оно подешевеет тогда, когда правительство начнет поддерживать не автовазы и банки, а сельское хозяйство. Как в загнивающем западе.
10:35:07 25-10-2024
Еще один эксперт: "Давайте откроем рынок импорту и рыночек сам порешает". Т.е. вначале придушили производство молока, теперь добъем переработчиков, а дальше будем сидеть в зависимости от импорта?
10:44:52 25-10-2024
Когда подешевеет сливочное масло? --- ну наверное когда все закончится
10:48:45 25-10-2024
Та вот для чего все это делалось, для чего обычных крестьян на колени поставили и заставили вывести скот?! Очередные хапуги которым выгодно продавать...продвинули свои идеи.
Начали шевелиться в области програмного обеспечения и электроники, дошло что долно быть свое, зато продукты наоборот решили закупать? че с голоду пойдем такими темпами, ав едь все для этого есть, и все для этого быол. лишь пару законов отменить на навоз, на налоги на скот, и будет СВОЁ вновь, чистое, экологичное, чем импортная соя и гавнопродукты.
10:49:11 25-10-2024
Когда подешевеет сливочное масло? --- НИКОГДА.
10:51:06 25-10-2024
то яйки.. то масло
10:57:53 25-10-2024
молоко в крае было и оно сплошь было с превышением антибиотиков и лейкоцитов то есть белокровия у коров
скот в крае был весь больной. Так что проблема не в фермах а в экологии. Либо близость атомного полигона либо радиоактивные отходы сливали по лесам и весям
Насенление кстати молодое тоже массово белокровием болеет сегодня. Просто надо дать честную информацию людям и создать зараженные зоны откуда переселять
12:14:30 25-10-2024
холмс (10:57:53 25-10-2024) молоко в крае было и оно сплошь было с превышением антибиоти... что за бред. возможно какаято узкая инфа отдельной деревни.
Например с.Кулунда. степи на десятки километров горизонт, откуда там загрязнения биологические? Там и молочный комбинат потому стол, потому как люди стада держали огромные. коров было куча, молоко за бесценок принимали, и люди терпели и держали скот, а потом ввели налоги, корм за нечеловеческие деньги, запрет на пастбища, запрет на навоз...людям ничего не остлаось как пекратить фермерство, их связали по рукам и ногам... а кулундинское масло было лучшим и чистейшим. БЫЛО....и эта информация не понаслышке.
одно ясно, ломать не строить. ломать у нас умеют, особенно отдальенные от города сёла, ведь ранее там и кирпичный завод был и много чего...а теперь,....
11:01:33 25-10-2024
Можно без масла обойтись
11:31:15 25-10-2024
гость (11:01:33 25-10-2024) Можно без масла обойтись... Питаться солнечной энергией.
11:38:30 25-10-2024
гость (11:01:33 25-10-2024) Можно без масла обойтись... соглашусь - Если употреблять в пищу много сливочного масла, то это может привести к ожирению, развитию атеросклероза сосудов, желчнокаменной болезни. Причины: высокая калорийность, высокое содержание насыщенных жиров, в частности холестерина.
11:54:55 25-10-2024
Мусик (11:38:30 25-10-2024) соглашусь - Если употреблять в пищу много сливочного масла, ... Ты забыл добавить, что если не употреблять сливочное масло, а довольствоваться растительным, то развивается жировой гепатоз печени.
20:38:46 25-10-2024
Мусик (11:38:30 25-10-2024) соглашусь - Если употреблять в пищу много сливочного масла, ... Одуванчики предлагаете.
20:46:51 25-10-2024
Гость (20:38:46 25-10-2024) Одуванчики предлагаете.... От ангины супер помогает. Горечь.
11:26:21 25-10-2024
"Единственный выход, как это было, к примеру, с яйцами, – максимально открыть импорт --- ну не единственный, есть еще вариант, как при социализме, национализируется предприятия слегка охреневших капиталистов. Может не полностью. но на контрольный пакет акций. Примерно как в Китае
21:05:26 26-10-2024
Гость (11:26:21 25-10-2024) "Единственный выход, как это было, к примеру, с яйцами, – ма... Ну да , и это приведет к тому что было 100 лет назад , к голоду . Цена при вашей идеи выростит и спрос упадет , производитель продукта банкрот и при этом государство не поможет .
11:51:39 25-10-2024
Ну да а при этом в Кулунде закрывают масло завод!!!
12:33:53 25-10-2024
Просто прочитав заголовок новости можно было поставить деньги на то, что в комментариях прозвучит пальма. Как же вы с этой пальмой достали. У вас ноль квалификации в вопросе, но вы свое мнение везде втыкаете. Пальмовое масло востребовано в кондитерском производстве, а вовсе не в молочном. Если посмотреть объем закупа пальмового масла, то Россия далеко позади Европы и США. Ну хоть чуточку матчасти прочитайте прежде чем ерунду буровить.
14:22:50 25-10-2024
Гость (12:33:53 25-10-2024) Просто прочитав заголовок новости можно было поставить деньг...
"Эффект от "Меркурия" и "Честного знака" пошел. Не секрет, что некоторые молокоперерабатывающие алтайские заводы умудрялись из ста тонн молока выпустить тысячу тонн готовой продукции. Можно сделать вывод, что сливочное масло удешевляли, добавляя в него пальмовое. А продавали по цене натурального продукта, получая гиперприбыль. Новости об алтайском фальсификате легко можно найти в интернете (информация есть на сайте Роскачества)", – говорит Поваров.
кто-то говорит неправду, или вы или они
17:14:37 25-10-2024
Курам на смех...Цены не могут снижаться в условиях такой кредитной политики центробанка...Когда производитель или поставщик должен банкам, а банки - центробанку, а центробанк никому не должен, а только рисует бумажки и дает их в рост, то эту карусель остановить невозможно. Это вам не сталинские времена, когда цены снижали.
17:43:35 25-10-2024
Когда народу надоест, и он возьмётся за оружие
17:48:38 25-10-2024
Что? Забыли, История повторяется. Уже была атака на с/х СССР. И масло и финское и немецкое.
Проблема в дурости Правительства. Уничтожили животноводство. Проще ездить в Аргентину за мясом. Там и откаты, там и командировочные в валюте
. А что будет в Мухосранском колозе им.Ленина? Облом г.Патрушеву.
18:02:42 25-10-2024
ну так внесите сливочное масло в продукты первой необходимости как молоко и делов то.