Просто так "запретить" маслу дорожать – нельзя

25 октября 2024, 10:20, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Сливочное масло в России начнет дешеветь примерно в течение месяца после того, как только правительство РФ договорится о наращивании поставок из-за рубежа. Об этом "Парламентской газете" рассказал заместитель директора Союза предприятий молочной отрасли Александр Рыбин.

Как указано в данных Росстата, в сентябре 2024 года средняя цена за килограмм сливочного масла составила 1021 рубль, в июле было 942 рубля, а в январе – 876. В итоге рост составил около 18%. В Алтайском крае масло подорожало в полтора раза с начала года – до 1066 рублей. Amic.ru разобрался, почему так произошло. Как выяснилось, алтайские производители столкнулись с дефицитом молока и теперь заводы сражаются между собой за каждую партию сырья.

По словам Рыбина, нельзя "запретить" маслу дорожать. Тем более что максимумы на наценки торговые сети зачастую легко обходят.

"Единственный выход, как это было, к примеру, с яйцами, – максимально открыть импорт, насытить рынок завозной продукцией. Это позволит разбавить сложившийся ассортимент, усилить конкуренцию и удовлетворить растущий спрос, что логичным образом повлияет и на цены", – уверен эксперт.

Собственно, сейчас власти этим и занимаются. В частности, в Минсельхозе принимают меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран – для того чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

Рыбин уверен, что цены на масло снизятся "сразу же, как только появятся сообщения о согласовании первых поставок из-за рубежа".

"Очевидно, что к прежнему уровню они уже не вернутся. Но по крайней мере какой-то существенный откат произойдет", – подчеркнул эксперт.

Как отметила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, статус социально значимого товара, который имеет молоко, не позволяет производителям и магазинам поднимать на него цены, поэтому они пытаются компенсировать это за счет производства других товаров.