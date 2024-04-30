Мелкая рыба всплыла в барнаульском парке "Изумрудный"
Горожане считают, что парку нужно заканчивать заниматься рыбоводством
30 апреля 2024, 20:09, ИА Амител
Мертвая рыба в "Изумрудном" / Фото очевидцев / amic.ru
В барнаульском парке "Изумрудный" начала гибнуть рыба, сообщили amic.ru очевидцы.
"В "Изумрудном" всплыла рыба. Увы и ах", – рассказали они.
Горожане предложили руководству "выловить всю рыбу, отпустить мальков в реку, очистить пруд и остановиться с рыбоводством".
Ранее управляющий "Изумрудного" Владислав Вакаев показал, что перезимовавшим карпам долили в пруд свежей воды.
21:21:56 30-04-2024
Горожане предложили руководству
А что за горожане и сколько их было? Двое или трое? А мнение других горожан не интересно?
Владислав Вакаев показал, что перезимовавшим карпам долили в пруд свежей воды.
А может дело как раз в этой воде? Кто ее проверял? До добавления воды рыба жила комфортно и ходила стайками. Воду из водопровода брали с хлоркой? Вот и итог! Тут же думать нужно было.
22:56:44 30-04-2024
Очень жаль рыбов:( там еще одна большая красная и ей тоже плохо, она вот вот брюхом вверх всплывет. Человеки почто животину тираните? Не могу смотреть ни на этих рыбок, ни на рыб в ленте на Новом рынке без сожаления, обречены бедняжки...
23:35:26 30-04-2024
Воду на анализ!...
08:13:15 01-05-2024
А мы эту воду пьем.
08:32:54 01-05-2024
За бюджетные деньги на Алтае и виноградники высаживали. Бюджетные деньги не считают. Увы.
09:35:24 01-05-2024
А как же деньги отмыть?под это дело сколько спишут
10:27:32 01-05-2024
Вот и задумаешься, а что же течёт у нас из кранов?
11:05:19 01-05-2024
Пару вопросов тем "гениям", кто предложил выпустить рыбу в реку. В какую блин реку? Рыба из изумрудного сразу погибнет в любой реке, так как состав воды будет сильно отличаться и она просто не может адаптироваться. А потом будут новости:"Сенсация! По Оби плывет остров из дохлой рыбы!"
12:35:10 01-05-2024
Пусть делают что хотят.
Страусов и пингвинов разводят.
Разводить можно кого угодно.
16:40:21 01-05-2024
Последнее время совсем нет никакого контроля! То парки выпиливают, то дома разрушаются, то дороги приходят в негодность, то продукты опасны для употребления...Выживаем по инерции на том, что было добросовестно построено во времена союза и полагаемся на специалистов, которые получили образование тоже в советские времена.
18:28:06 01-05-2024
Во время весеннего паводка в водопроводную воду всегда добавляется больше реагентов для очистки. Людям эта вода не причиняет вреда, а рыбам не отстоявшаяся, или неподготовленная при помощи специальных добавок, водопроводная вода противопоказана. Там и кислорода содержание несоответствующее.
18:30:53 01-05-2024
гость (08:13:15 01-05-2024) А мы эту воду пьем.... Нам эта вода подходит как раз, а рыбам нужно её подготавливать прежде, чем наливать
07:55:11 02-05-2024
Александра, а Вы не Водоканале работаете?
08:55:34 02-05-2024
Там своя скважина. Вода не водопроводная, сначала разберитесь прежде, чем холивар устраивать.
09:12:27 02-05-2024
Уважаемый Вася, читайте внимательно, Александра говорит о водопроводной воде.
17:20:12 02-05-2024
Никакая рыба не перезимовала. Недели 2 назад были замечены мальки, много дохлой серебристой меокой рыбешки, а из прошлогодних, красных крупных плавал один рыб и то как-то вяло))
22:36:46 02-05-2024
Да в озере так же карась после зимы дохнет, это от недостатка кислорода под до льдом, столько умных, а помочь не кому