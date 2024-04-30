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Мелкая рыба всплыла в барнаульском парке "Изумрудный"

Горожане считают, что парку нужно заканчивать заниматься рыбоводством

30 апреля 2024, 20:09, ИА Амител

Мертвая рыба в "Изумрудном" / Фото очевидцев / amic.ru
Мертвая рыба в "Изумрудном" / Фото очевидцев / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" начала гибнуть рыба, сообщили amic.ru очевидцы.

"В "Изумрудном" всплыла рыба. Увы и ах", – рассказали они.

Горожане предложили руководству "выловить всю рыбу, отпустить мальков в реку, очистить пруд и остановиться с рыбоводством".

Ранее управляющий "Изумрудного" Владислав Вакаев показал, что перезимовавшим карпам долили в пруд свежей воды.

Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 17

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Гость

21:21:56 30-04-2024

Горожане предложили руководству
А что за горожане и сколько их было? Двое или трое? А мнение других горожан не интересно?

Владислав Вакаев показал, что перезимовавшим карпам долили в пруд свежей воды.
А может дело как раз в этой воде? Кто ее проверял? До добавления воды рыба жила комфортно и ходила стайками. Воду из водопровода брали с хлоркой? Вот и итог! Тут же думать нужно было.

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Натаха

22:56:44 30-04-2024

Очень жаль рыбов:( там еще одна большая красная и ей тоже плохо, она вот вот брюхом вверх всплывет. Человеки почто животину тираните? Не могу смотреть ни на этих рыбок, ни на рыб в ленте на Новом рынке без сожаления, обречены бедняжки...

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Гость

23:35:26 30-04-2024

Воду на анализ!...

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гость

08:13:15 01-05-2024

А мы эту воду пьем.

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Гость

08:32:54 01-05-2024

За бюджетные деньги на Алтае и виноградники высаживали. Бюджетные деньги не считают. Увы.

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Лена

09:35:24 01-05-2024

А как же деньги отмыть?под это дело сколько спишут

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Гость

10:27:32 01-05-2024

Вот и задумаешься, а что же течёт у нас из кранов?

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Гость

11:05:19 01-05-2024

Пару вопросов тем "гениям", кто предложил выпустить рыбу в реку. В какую блин реку? Рыба из изумрудного сразу погибнет в любой реке, так как состав воды будет сильно отличаться и она просто не может адаптироваться. А потом будут новости:"Сенсация! По Оби плывет остров из дохлой рыбы!"

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Олег

12:35:10 01-05-2024

Пусть делают что хотят.
Страусов и пингвинов разводят.
Разводить можно кого угодно.

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Лена

16:40:21 01-05-2024

Последнее время совсем нет никакого контроля! То парки выпиливают, то дома разрушаются, то дороги приходят в негодность, то продукты опасны для употребления...Выживаем по инерции на том, что было добросовестно построено во времена союза и полагаемся на специалистов, которые получили образование тоже в советские времена.

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Александра

18:28:06 01-05-2024

Во время весеннего паводка в водопроводную воду всегда добавляется больше реагентов для очистки. Людям эта вода не причиняет вреда, а рыбам не отстоявшаяся, или неподготовленная при помощи специальных добавок, водопроводная вода противопоказана. Там и кислорода содержание несоответствующее.

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Александра

18:30:53 01-05-2024

гость (08:13:15 01-05-2024) А мы эту воду пьем.... Нам эта вода подходит как раз, а рыбам нужно её подготавливать прежде, чем наливать

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гость

07:55:11 02-05-2024

Александра, а Вы не Водоканале работаете?

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Вася

08:55:34 02-05-2024

Там своя скважина. Вода не водопроводная, сначала разберитесь прежде, чем холивар устраивать.

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гость

09:12:27 02-05-2024

Уважаемый Вася, читайте внимательно, Александра говорит о водопроводной воде.



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В

17:20:12 02-05-2024

Никакая рыба не перезимовала. Недели 2 назад были замечены мальки, много дохлой серебристой меокой рыбешки, а из прошлогодних, красных крупных плавал один рыб и то как-то вяло))

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Катерина

22:36:46 02-05-2024

Да в озере так же карась после зимы дохнет, это от недостатка кислорода под до льдом, столько умных, а помочь не кому

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