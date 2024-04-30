Мелкая рыба всплыла в барнаульском парке "Изумрудный"

Горожане считают, что парку нужно заканчивать заниматься рыбоводством

30 апреля 2024, 20:09, ИА Амител

Мертвая рыба в "Изумрудном" / Фото очевидцев / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" начала гибнуть рыба, сообщили amic.ru очевидцы.

"В "Изумрудном" всплыла рыба. Увы и ах", – рассказали они.

Горожане предложили руководству "выловить всю рыбу, отпустить мальков в реку, очистить пруд и остановиться с рыбоводством".

Ранее управляющий "Изумрудного" Владислав Вакаев показал, что перезимовавшим карпам долили в пруд свежей воды.