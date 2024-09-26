"Люди доверяют". Как премия "Народный знак качества" меняет бизнес на Алтае к лучшему

Сотрудники работают более вовлеченно, а клиенты приходят охотнее и доверяют больше

26 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Всего несколько дней осталось до окончания приема заявок компаний-номинантов на премию "Народный знак качества". Мероприятие уже третий год подряд организуют региональный информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Суть в том, что жители Алтайского края сами выдвигают любимые компании на участие в премии, а после сами за них голосуют. В этом году победителей будет 20. А участников уже заявлено более 400. Номинировать любимую компанию вы можете до 2 октября 2024 года. Торопитесь!

Тем временем съемочная группа "Переговорки" на amic.ru побывала в гостях у победителей прошлого года. Узнали, повлияла ли на них победа в "Народном знаке качества". Ну конечно же да. Кому-то привела новых клиентов и подарила доверие аудитории, кого-то подтолкнула к освоению новых технологий. А еще показала: компания важна, нужна и делает то, что людям необходимо.

Узнать подробности о премии и предложить свою компанию можно на сайте народныйзнаккачества.рф.

Кто в "Переговорке"



Логовская сыроварня – победитель премии "Народный знак качества" в номинации "Производитель продуктов питания года". Директор – Антон Жданов.

Компания "Фогель" (оконные системы) – победитель премии "Народный знак качества" в номинации "Производитель промышленных товаров". Директор – Сергей Демешко.

Компания "Два этажа" – победитель премии "Народный знак качества" в номинации "Застройщик года" в 2022-м и 2023 годах. Учредитель компании – Андрей Берг.

"Оказалось, мы нужны"

02:33 "Сомневались: нужно ли то, что мы делаем? Оказалось, мы нужны". О том, что дала компании победа в премии "Народный знак качества".

03:28 "Во Франции могут сказать, что кроме французского есть еще и алтайский сыр". О качестве местных продуктов.

04:26 "Не только бутербродный". Каким может быть сыр и какой у него потенциал.

05:17 "Люди становятся более избирательными". Что поняли на предприятии после участия в НЗК.

06:40 Экскурсия по цеху переработки: "Никого нет, а все работает".

"Премия подтолкнула к развитию новых технологий"

10:06 "Приятно, что люди выбрали нас". Директор компании "Фогель" о премии "Народный знак качества".

11:21 "Появились новые клиенты, развиваем новые технологии". Как повлияла на компанию победа в НЗК.

13:01 Сотрудники тоже гордятся: выросла вовлеченность, уменьшилась текучка, говорит Сергей Демешко.

Люди больше доверяют

13:57 "Люди стали больше доверять". Директор компании "Два этажа" о том, что дала победа в премии "Народный знак качества".

14:15 Коллектив переживал, смотрел трансляцию награждения победителей в прямом эфире, а потом праздновал.

15:56 "Мы прислушиваемся и внедряем". Об обратной связи с клиентами.