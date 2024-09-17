Почему в "Народном знаке качества" есть закрытые номинации и кто выберет победителя?

Специальных номинаций в премии четыре. Рассказываем, зачем они

17 сентября 2024, 09:45, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

Главная задача премии "Народный знак качества", которую запустили информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул, – выбрать поистине народные компании. Именно поэтому и номинируют, и голосуют сами люди. В 2024 году на сайте народныйзнаккачества.рф 16 открытых номинаций. Но есть и четыре закрытые, победителей там выбирают эксперты или организаторы. Почему так? Рассказываем.

"Народная любовь года"

Компания, которая получит премию в этой номинации, – победитель в квадрате. А все потому, что ей достанется сразу две статуэтки: за лидерство в своей, профильной номинации и за самое большое число голосов в принципе. "Народная любовь года" – это, пожалуй, самая ценная из закрытых номинаций, говорит руководитель проекта "Народный знак качества", директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева.

В 2023 году самым любимым в рамках проекта стал магазин низких цен "Светофор". Кстати, по условиям премии победители прошлого года не смогут бороться за победу в 2024-м, давая дорогу другим популярным компаниям. Но при этом финалисты становятся амбассадорами проекта и расскажут алтайскому бизнесу, что им дала почетная статуэтка.

"Персона Business FM Барнаул"

Номинация – особая, ведь победителя в ней выбирают сами бизнесмены. Причем ориентируются они не на экономические показатели компании, а на личности руководителей. Участники номинации – гости эфира радиостанции Business FM Барнаул (на волне 90,7 FM). В рубрике "Персона Business FM Барнаул" они рассказывают, как построили свое дело, какими принципами руководствуются в жизни и работе, как выходят из сложных ситуаций. А еще – чем увлекаются и успевают ли проводить время с семьей. Они ответят на эти и многие другие личные вопросы.

"Это рубрика не про бизнес, а про персоны в бизнесе. Они рассказывают о том, чего многие о них не знают: что они любят, как мыслят, чем дорожат", – рассказала главный редактор Business FM Барнаул Галина Юмашева.

В прошлом году в номинации победил генеральный директор АО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик" Михаил Дыров. И, по его словам, такие победы помогают руководителю выстраивать качественный личностный бренд, что важно при работе с коллективом и партнерами.

Победителя этого года выберут сами бизнесмены тайным голосованием. Участие в номинации принимают гендиректор интерьерного салона "Элитарный" Мария Барсукова, руководитель аутсорсинговаой компании "1+1" Ольга Сорокина, продюсер личного бренда Анастасия Заводная, гендиректор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго и другие. Что они о себе рассказывают – читайте в материале "Любят бокс и кофе. Какие алтайские бизнесмены участвуют в "Народном знаке качества".

"Ньюсмейкер года"

Тут победителя выбирает amic.ru. Принцип прост: статуэтку получает компания с наибольшим числом упоминаний в материалах портала за год. Редакция не просто называет того, кто активнее всего давал инфоповоды и комментарии. Таким образом мы благодарим компанию, которая открыта и готова работать на развитие города и региона. Кстати, в 2023 году таких компаний было сразу две: лесная холдинговая компания "Алтайлес" и "Росводоканал Барнаул".

"Открытость в СМИ, умение заинтересовать журналистов, готовность отвечать на вопросы читателей, а часто это очень острые, проблемные вопросы, – важная часть работы любой компании. Все, кто это понимает и работает, становятся претендентами на победу", – отметила главный редактор amic.ru Елена Пацар.

"Рекламодатель года"

На победу претендуют компании, которые активно размещают рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн в Барнауле, Бийске, Рубцовске или Горно-Алтайске – радио, информационные порталы, диджитал. За отсчет берется период с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года.

"Номинация "Рекламодатель года" – это благодарность холдинга своим самым лояльным клиентам, тем, кто выбирает нас как основного партнера и доверяет свое продвижение", – отметила коммерческий директор Медиагруппы FM-Продакшн Ирина Колясникова.Кстати, в прошлом году победила группа компаний Автоцентр АНТ.Генеральный партнер проекта – Альфа-Банк. Банк, входящий в перечень крупнейших универсальных банков страны.