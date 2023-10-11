Это важно для тех, кто начал свое дело недавно

11 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Изделия Творческой мастерской "РИМ"/ Фото предоставлено мастерской

Прием заявок на премию "Народный знак качества" идет полным ходом. До окончания первого этапа остается всего несколько дней. Проголосовав, вы можете список видеть участников – десять из них станут номинантами.

Уже сейчас в списке наряду с известными маститыми компаниями новые имена. Во многом для этого информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул и проводят премию – и уже в третий раз. Мы хотим, чтобы о подающих надежды компаниях региона узнали.

"Для нас это не бизнес, а увлечение"

Для создателей Творческой мастерской "РИМ" Максима Колясникова и Руслана Титова попадание в лонг-лист (сейчас мы собираем все заявки, а после 12 октября 2023 года сформируем шорт-лист с десятью самыми упоминаемыми компаниями) стало неожиданностью.

История мастерской начиналась как хобби: первые изделия из арт-бетона сделали для себя. А потом на каждое из них нашелся покупатель – и теперь изготавливать приходится больше.

В Творческой мастерской "РИМ" делают необычные мангалы, декоративные скульптуры, уличные камины, лавочки, клумбы, оформляют экстерьер – и все этой из арт-бетона. Но даже сейчас создатели мастерской признаются: бизнесом свое дело пока не считают. Главное, что все, над чем работают – вот так, с любовью к своему делу, заказчикам нравится.

Оформление от Творческой мастерской "РИМ" / Фото предоставлено мастерской

Дело не в победе, отмечают в мастерской, но если об изделиях узнают благодаря премии "Народный знак качества", это большой шаг вперед.

"Мы рекламой не занимаемся, делаем для себя, но спрос есть. Очень рады, что стали участниками такой серьезной премии и что жители края узнают – в Алтайском крае есть увлеченные люди, создающие такие изделия. А мы продолжим делать индивидуальные заказы, помогать людям обустраивать территорию, где они живут или работают", – рассказал Максим Колясников.

При этом ставить производство таких интересных скульптур "на поток" в мастерской, кажется, не собираются – здесь каждый заказ остается особенным. Но то, что изделия, создание которых началось с хобби, теперь востребованы – для молодой начинающей компании самое важное.

"Нам доверяют – значит, мы все делаем правильно"

В числе номинантов на премию "Народный знак качества" есть и другие компании, история которых только начинается.

Интерьер нового фитнес-центра GravityFit в Барнауле / Фото с официального сайта компании

В прошлом году руководитель фитнес-клубов "Империя спорта" в Барнауле и ЗАТО Сибирском Олеся Кравченко была отмечена экспертами в номинации "Мой бизнес". А в этом году новый премиальный фитнес-клуб GravityFit ("Гравитифит"), основанный Олесей Кравченко, попал в список участников в открытой номинации "Спортивный клуб года". Клуб сумел расположить к себе жителей города и края благодаря мероприятиям, которые устраивает, еще не открывшись, уверена она.

"Очень удивлена номинации, ведь наш клуб еще не открыт, хотя продажу абонементов мы ведем уже с мая. Думаю, это благодаря нашей активности. Все лето мы организовывали различные мероприятия в Алтайском крае и Горном Алтае: забеги, марафоны, уличные тренировки, спортивные праздники в парках, участвовали в партнерских мероприятиях. И то, что нас номинируют, – это невероятно ценно. Значит, клиенты нам доверяют, и мы все делаем правильно", – прокомментировала попадание компании в номинанты Олеся Кравченко.

Действительно, самое ценное в премии "Народный знак качества" – это то, что номинируют компании люди – клиенты, обычные жители края. Как поучаствовать и что стоит учесть, мы подробно рассказали здесь.

"Мы за любое продвижение нашей продукции"

Еще одна компания, которую активно заявляют жители Алтайского края, – Творческая мастерская подарков "Хмельное стекло", которая изготавливает посуду из стекла необычной формы. Как рассказывает ее основательница Татьяна Мохнина, о премии в компании узнали одновременно с тем, что они уже участники.

"Когда мне сказали, что нас включили, – тогда уже и я зашла и отправила заявку. И мы с большим удовольствием готовы поучаствовать. Определенной цели нет, но мы за любое продвижение нашей компании. Чем больше людей нас знает, тем лучше. Тем более что нам есть что сказать, есть что показать", – отметила Татьяна Мохнина. Посуда от компании "Хмельное стекло" / Фото: страница компании в ВК

Мастерская "Хмельное стекло" работает уже три года. По словам ее основательницы, начиналось все "довольно скромно" – с открытия аккаунта в одной из соцсетей. Затем перешли на маркетплейсы – и сейчас купить необычную "хмельную" посуду алтайского бренда можно на любой из известных площадок.

"Как минимум это добавляет ответственности"

Новость о попадании в номинанты стала приятным сюрпризом для одного из владельцев нового барнаульского ресторана Lil Brasil ("Лил Бразил") Игоря Хромова. Он рассказал, что заведение, днем работающее в формате ресторана, а вечером – как ресторан-бар и клуб, открылось всего две недели назад, в конце сентября.

Новый ресторан Lil Brasil / Фото: страница ресторана в ВК

"В нашем меню, помимо европейских привычных блюд, есть несколько блюд бразильской кухни. Судя по отзывам, гости очень довольны. И я так понимаю, что у бразильцев и русских вкусовые предпочтения во многом совпадают. Видимо, то, что вкусно им, вкусно и нам", – рассказал совладелец ресторана Игорь Хромов.

В компании уверены, участие в премии даст медийный охват, что приведет в новый ресторан больше людей. Но, с другой стороны, добавит ответственности.

"Какие-то мелкие нюансы, которые нужно было доделать до открытия, мы точно доделаем, и как можно быстрее", – отметил Игорь Хромов.

Узнаваемость бренда, увеличение аудитории и статус компании, которой доверяют, – вот что получают номинанты и победители премии.

Отдать голос за любимую компанию и тем самым сделать ее участником в одной из 15 номинаций можно на сайте народныйзнаккачества.рф до 12 октября. Затем 18 октября мы опубликуем шорт-листы и еще раз позовем вас сделать свой выбор – уже из 10 номинантов. 20 ноября назовем имена победителей.

Обязательно участвуйте и вы – пусть премию получат самые достойные.

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Альбион Моторс-Калинина – официальный дилер EXEED в Алтайском крае.* Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ)