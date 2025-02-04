Нагорный парк в Барнауле с туркластером предложили соединить канатной дорогой

Правда, проект анонсировали городские власти еще в 2016 году

04 февраля 2025, 08:00, Вячеслав Кондаков

Нагорный парк в Барнауле /Фото: amic.ru

Нагорный парк в Барнауле необходимо соединить канатной дорогой с территорией туристического кластера, а именно с парком "Центральный" для создания единого маршрута. С таким мнением в интервью amic.ru выступил директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ Сергей Поморов. Любопытно, что еще в 2016 году власти Барнаула анонсировали строительство канатной дороги, но за это время проект так и не сумели реализовать.

Говоря о реализации проекта "Барнаул – горнозаводской город", архитектор объяснил его значимость. Он позволил привлечь сотни миллионов рублей на строительство туристических объектов в центре краевой столицы. Для завершения концепции необходимо протянуть канатную дорогу до Нагорного парка, а также убрать трамвайное кольцо рядом со Старым базаром.

"Помню, когда только об идее развивать туризм в Барнауле заявили власти, то все начали шутить и не верили в такой проект. В итоге город из федерального бюджета получил сотни миллионов рублей, на эти деньги мы построили важные объекты. Прежде всего, у нас появилась пешеходная улица Мало-Тобольская. Часть работ – коммуникации и ливневые канализации – незаметны для большинства. Завершиться проект должен к 2028 году. Необходимо из парка "Центральный" запустить канатную дорогу в Нагорный парк. Тогда мы создадим единый пешеходный закольцованный маршрут по старой части Барнаула", – уверен Сергей Поморов.

Еще в 2016 году власти Барнаула анонсировали запуск канатной дороги. Об этом, в частности, говорил на тот момент заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев, который в настоящее время находится в СИЗО. Тогда Шеломенцев заявлял, что мэрия хочет привлечь для реализации проекта частного инвестора.