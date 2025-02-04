НОВОСТИОбщество

Нагорный парк в Барнауле с туркластером предложили соединить канатной дорогой

Правда, проект анонсировали городские власти еще в 2016 году

04 февраля 2025, 08:00, Вячеслав Кондаков

Нагорный парк в Барнауле /Фото: amic.ru
Нагорный парк в Барнауле /Фото: amic.ru

Нагорный парк в Барнауле необходимо соединить канатной дорогой с территорией туристического кластера, а именно с парком "Центральный" для создания единого маршрута. С таким мнением в интервью amic.ru выступил директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ Сергей Поморов. Любопытно, что еще в 2016 году власти Барнаула анонсировали строительство канатной дороги, но за это время проект так и не сумели реализовать.

Говоря о реализации проекта "Барнаул – горнозаводской город", архитектор объяснил его значимость. Он позволил привлечь сотни миллионов рублей на строительство туристических объектов в центре краевой столицы. Для завершения концепции необходимо протянуть канатную дорогу до Нагорного парка, а также убрать трамвайное кольцо рядом со Старым базаром.

"Помню, когда только об идее развивать туризм в Барнауле заявили власти, то все начали шутить и не верили в такой проект. В итоге город из федерального бюджета получил сотни миллионов рублей, на эти деньги мы построили важные объекты. Прежде всего, у нас появилась пешеходная улица Мало-Тобольская. Часть работ – коммуникации и ливневые канализации – незаметны для большинства. Завершиться проект должен к 2028 году. Необходимо из парка "Центральный" запустить канатную дорогу в Нагорный парк. Тогда мы создадим единый пешеходный закольцованный маршрут по старой части Барнаула", – уверен Сергей Поморов.

Еще в 2016 году власти Барнаула анонсировали запуск канатной дороги. Об этом, в частности, говорил на тот момент заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антон Шеломенцев, который в настоящее время находится в СИЗО. Тогда Шеломенцев заявлял, что мэрия хочет привлечь для реализации проекта частного инвестора.

Архитектор Сергей Поморов / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Туризм

Комментарии 22

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Дюша

09:00:33 04-02-2025

Чтобы реально создать зону туризма нужно отдать "спичку" краеведческому музею. И тогда можно что то развивать. В этом случае канатная дорога была бы к месту. А сейчас делать нечего ни в Нагорном парке, ни в парке внизу...В Нагорном нужно восстановить ВДНХ и зоопарк. Открыть кафешки и искусственный пруд для лодочных прогулок восстановить... На спичке организовать историческую реконструкцию, наладить выпуск сувенирных спичек (именно спичками славился в свое время Барнаул на весь Союз)... В парке нужна открытая сцена для проведения концертов.

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Гость

09:26:37 04-02-2025

Дюша (09:00:33 04-02-2025) Чтобы реально создать зону туризма нужно отдать "спичку" кра... Вы в том Нагорном давно были? Там негде все это восстанавливать, там от территории остались рожки да ножки) А то, что осталось, частично занято церковью и этой... стелой.

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Дюша

09:43:43 04-02-2025

Гость (09:26:37 04-02-2025) Вы в том Нагорном давно были? Там негде все это восстанавлив... Так эту позорную уродливую богодельню нужно снести. Она уродует въезд в город и полностью перечеркивает масштабность надписи БАРНАУЛ. Позорную джедайскую стеллу на дачу автору проекта.

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Гость

19:48:29 04-02-2025

Дюша (09:43:43 04-02-2025) Так эту позорную уродливую богодельню нужно снести. Она урод... за ее 80 лямов уплочено. Хто деньги взад вернет? оне ж потратили их давно

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гость

09:28:12 04-02-2025

канатную дорогу, чтобы попы в свои домики на горе поднимались? у них машины есть для этого

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Гость

09:47:29 04-02-2025

"Барнаул – горнозаводской город", Ну "заводской" ещё можно с натяжкой принять а вот с какой стороны " горный" с юга ? нет ,с востока? тоже нет и где все эти присказки. Канатная дорога это класс для того , чтобы подняться на взгорок и увидеть реку.

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Гость

13:05:31 04-02-2025

Гость (09:47:29 04-02-2025) "Барнаул – горнозаводской город", Ну "заводской" ещё можно... Вы бы хоть свою необразованность на всеобщее обозрение не выставляли, что ли...

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Гость

10:32:32 04-02-2025

А не лучше трамвай в районы между Попова и Ареной пустить? В Нагорный парк сейчас удобно подниматься на 7 трамвае и на автобусах, там от остановки совсем недалеко

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Гость

10:48:40 04-02-2025

Ну для начала музей и развязку не плохо было бы закончить🤨

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Гость

11:34:52 04-02-2025

Гость (10:48:40 04-02-2025) Ну для начала музей и развязку не плохо было бы закончить🤨... Эк Вы замахнулись. Дороги бы почистить

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гость

10:53:04 04-02-2025

Я за канатную дорогу, сейчас в Нагорный парк , если без машины , пока доберешься, гулять не захочешь. Я на пенсии, по состоянию здоровья от управления машиной, а соответственно и от машины отказалась давно. Для меня посещение Нагорного недостижимо.

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Гость

22:41:57 04-02-2025

гость (10:53:04 04-02-2025) Я за канатную дорогу, сейчас в Нагорный парк , если без маши... куку? билет будет 3000 примерно

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Vitek

11:28:11 04-02-2025

и космодром! непременно космодром!

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Гость

13:42:46 04-02-2025

Vitek (11:28:11 04-02-2025) и космодром! непременно космодром!... катапульты в реку хватит

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Гость

12:18:51 04-02-2025

Инженерные сети в городе меняйте. Остальное подождёт.

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Musik

12:41:20 04-02-2025

Гость (12:18:51 04-02-2025) Инженерные сети в городе меняйте. Остальное подождёт. ... заявка на космодром зашла раньше - её и на исполение.
и вообще космодром построить проще.

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Гость

13:48:06 04-02-2025

Гость (12:18:51 04-02-2025) Инженерные сети в городе меняйте. Остальное подождёт. ... Проще найти другой регион для жизни, а не для туризма и переехать...

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Гость

12:23:58 04-02-2025

— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

— Всего мира! ! ! — застонали оглушенные васюкинцы.

— Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!

Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.

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Гость

12:26:58 04-02-2025

когда только об идее развивать туризм в Барнауле заявили власти, то все начали шутить и не верили в такой проект. В итоге город из федерального бюджета получил сотни миллионов рублей, на эти деньги мы построили важные объекты. Прежде всего, у нас появилась пешеходная улица Мало-Тобольская. Часть работ – коммуникации и ливневые канализации – незаметны для большинства. /////////////////// Ливневки и коммуникации незаметны для большинства, потому что не работают. Если более-менее сильный дождь, то потоп. Кому на фиг нужна пешеходная Мало-Тобольская? Никому, абсолютно никому! Если уберут трамвайное кольцо, то совсем народа не будет.

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Гость

22:42:59 04-02-2025

Гость (12:26:58 04-02-2025) когда только об идее развивать туризм в Барнауле заявили вл... ващета никто не шутил, вы как-то с краю там стоите и слухами питаетесь

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Гость

19:47:30 04-02-2025

Пусть для начала закончат те проекты, которые начали. Змеиногорский колом стоит из-за недостроенной развязки.
Аэропорт новый тоже не понятно для кого строят.

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Гость

00:08:32 05-02-2025

Не время распылять деньги, необходимо срочно строить тоннель под железной дорогой у вокзала.

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