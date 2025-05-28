В Нагорном парке Барнаула открыли памятник французу Густаву Менье. Чем он знаменит
На Алтае решили увековечить память ученого, исследователя и археолога
28 мая 2025, 06:40, ИА Амител
На центральной аллее Нагорного парка в Барнауле, в 170 метрах от храма Иоанна Предтечи открыли памятный знак на могиле первого профессионального археолога на Алтае Густава Менье. В июле 1861 года он приехал в Барнаул, но позже тяжело заболел и в 1862-м умер на Алтае. Этот памятник считается объектом культурного наследия, но физически был утрачен почти век назад. Рассказываем, что известно об ученом, чей вклад в развитие Барнаула решили увековечить.
Кто такой Густав Менье?
Родился в городе Нантуа во Франции. Имел ученую степень доктора. Посетил Америку, Африку, Восточную Индию. В 1861 году ученый отправился в экспедицию в Россию, поездку оплатил барон д’Эйхталь. Маршрут путешествия пересекал всю Российскую империю от ее западных рубежей до восточной границы по реке Амур. Заехал путешественник и на Алтай: посетил Змеиногорск, окрестности Локтевского завода, Николаевского и Чагырского рудников, Колыванскую шлифовальную фабрику, Чарышский форпост. По некоторым данным, Густав заезжал в Бийск. Естественно, не мог француз не побывать и в Барнауле.
Густав Менье и Луи д’Эйхталь были первыми исследователями Алтая, имевшими Открытый лист – специальное разрешение на проведение археологических изысканий. При раскопках в пещерах на реке Ине были найдены кости ископаемых животных и орудия первобытного человека. Эти работы были первыми научными спелеоархеологическими исследованиями в Алтайском крае.
По возвращении в Барнаул путешественники раскопали четыре кургана около Казачьего взвоза, рядом с дорогой в селе Гоньба. Французская экспедиция 1861 года стала началом профессионального исследования памятников археологии на Алтае. Некоторые собранные материалы отправили в Париж.
Однако вскоре Менье заболел. В командировке его застал острый ревматизм. В итоге ученый умер и его похоронили на Нагорном кладбище Барнаула. На могиле установили чугунный памятник.
Почему памятник Менье решили восстановить?
Советская власть решила уничтожить его в 1931 году. Тогда вместо Нагорного кладбища в Барнауле решили построить сад профсоюзов. В 1994-м могилу Густава Менье включили в Государственный реестр культурного наследия.
Однако в 2024 году памятник решили восстановить. Эту идею лично одобрил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Работами занимался алтайский журналист Сергей Мансков и известный алтайский историк Вадим Бородаев.
27 мая состоялось открытие памятного знака рядом с захоронением Менье. Теперь в Барнауле появился еще один важный объект, связанный с историей города.
07:41:33 28-05-2025
отлично
09:40:07 28-05-2025
"Некоторые собранные материалы отправили в Париж" - материалы вернуть, знак демонтировать. Слава Советской власти, которая всё делала правильно в 31 году!
09:50:27 28-05-2025
8 (09:40:07 28-05-2025) "Некоторые собранные материалы отправили в Париж" - материал... орешек доставит?
18:52:01 28-05-2025
8 (09:40:07 28-05-2025) "Некоторые собранные материалы отправили в Париж" - материал... Шариковых не спрашивают
13:32:46 28-05-2025
мы, горожане некоторые, крайне отрицательно относимся к этой странной акции...
18:16:04 28-05-2025
Памятник Ленину снесли, французу поставили. Что тут еще можно добавить?
09:57:24 29-05-2025
Рассказывают о ,человеке без упоминания даты рождения, каких либо других биографических сведений
00:21:40 30-05-2025
А какой вклад, собственно говоря, он внёс? Сделал раскопки в чужой Стране, самое ценное увез во Францию. Да ещё и шпионил 100%. Это что-ли вклад?
03:27:56 02-06-2025
Своих надо не забывать а чужие нам не нужны.