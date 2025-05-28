В Нагорном парке Барнаула открыли памятник французу Густаву Менье. Чем он знаменит

На Алтае решили увековечить память ученого, исследователя и археолога

28 мая 2025, 06:40, ИА Амител

Памятник Густаву Менье в Барнауле /Фото: amic.ru

На центральной аллее Нагорного парка в Барнауле, в 170 метрах от храма Иоанна Предтечи открыли памятный знак на могиле первого профессионального археолога на Алтае Густава Менье. В июле 1861 года он приехал в Барнаул, но позже тяжело заболел и в 1862-м умер на Алтае. Этот памятник считается объектом культурного наследия, но физически был утрачен почти век назад. Рассказываем, что известно об ученом, чей вклад в развитие Барнаула решили увековечить.

Кто такой Густав Менье?

Родился в городе Нантуа во Франции. Имел ученую степень доктора. Посетил Америку, Африку, Восточную Индию. В 1861 году ученый отправился в экспедицию в Россию, поездку оплатил барон д’Эйхталь. Маршрут путешествия пересекал всю Российскую империю от ее западных рубежей до восточной границы по реке Амур. Заехал путешественник и на Алтай: посетил Змеиногорск, окрестности Локтевского завода, Николаевского и Чагырского рудников, Колыванскую шлифовальную фабрику, Чарышский форпост. По некоторым данным, Густав заезжал в Бийск. Естественно, не мог француз не побывать и в Барнауле.

Густав Менье и Луи д’Эйхталь были первыми исследователями Алтая, имевшими Открытый лист – специальное разрешение на проведение археологических изысканий. При раскопках в пещерах на реке Ине были найдены кости ископаемых животных и орудия первобытного человека. Эти работы были первыми научными спелеоархеологическими исследованиями в Алтайском крае.

По возвращении в Барнаул путешественники раскопали четыре кургана около Казачьего взвоза, рядом с дорогой в селе Гоньба. Французская экспедиция 1861 года стала началом профессионального исследования памятников археологии на Алтае. Некоторые собранные материалы отправили в Париж.

Однако вскоре Менье заболел. В командировке его застал острый ревматизм. В итоге ученый умер и его похоронили на Нагорном кладбище Барнаула. На могиле установили чугунный памятник.

Почему памятник Менье решили восстановить?

Советская власть решила уничтожить его в 1931 году. Тогда вместо Нагорного кладбища в Барнауле решили построить сад профсоюзов. В 1994-м могилу Густава Менье включили в Государственный реестр культурного наследия.

Однако в 2024 году памятник решили восстановить. Эту идею лично одобрил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Работами занимался алтайский журналист Сергей Мансков и известный алтайский историк Вадим Бородаев.

27 мая состоялось открытие памятного знака рядом с захоронением Менье. Теперь в Барнауле появился еще один важный объект, связанный с историей города.