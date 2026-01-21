Европа может объявить бойкот на участие в ЧМ по футболу из-за политики Трампа

Страны ЕС негативно воспринимают амбиции президента США по захвату Гренландии

21 января 2026, 14:45, ИА Амител

Футбольный стадион, матч / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

На фоне стремления Дональда Трампа включить Гренландию в состав Соединенных Штатов в европейских кругах ведутся активные дебаты о вероятности бойкотирования грядущего мирового первенства по футболу, сообщает Sport Baza.

О намерении отказаться от участия в мундиале заявили некоторые футбольные чиновники в Германии и во Франции. Схожие инициативы выдвигаются и в британском парламенте. Более того, по информации журнала Economist, этот вопрос рассматривается в рамках Европарламента в Брюсселе.

В текущем году требования о бойкоте чемпионата мира уже возникали после задержания американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, предлагалось изъять у Америки право на проведение турнира, распределив все игры между Канадой и Мексикой.

Фанаты также выражают протест. Например, за одну ночь в знак несогласия они вернули около 17 тысяч билетов на запланированные матчи в США.